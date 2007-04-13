کشتی با مسئولیت جدید حیدری جانی دوباره می گیرد / برزگر از سرمربی تیم ملی حمایت می کند

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: تجربه ثابت کرده هر گاه در کارهای بزرگ به جوانان اعتماد کرده ایم پشیمانی و ضرردر پی نداشته است و مطمئنا این بار نیز در کشتی و با سپردن مسئولیت هدایت تیم ملی به علیرضا حیدری که کسب 6 مدال جهانی و المپیک و جهانی در کارنامه دیده می شود و با توجه به نیرو، انگیزه، تجربه و اعتماد به نفسی که این قهرمان دارد ورزش اول ایران به نقطه اوج خود خواهد رسید.



وی ادامه داد:حیدری تا چندی پیش کشتی می گرفت و به خوبی قوانین و مقررات امروز و به نوعی علم روز دنیا را می شناسد و بر توانایی و نقاط ضعف تمامی اردونشینان نیز اشراف دارد. او در رقابت های جام جهانی نیز در کنار برزگر عملکرد تمامی ملی پوشان را زیر نظر گرفت و همین موضوع در کنار کوله باری از تجربه و کسب 6 مدال جهانی و المپیک فاکتوری مثبت و اساسی به شمار می رود که قطعا با حمایتی ویژه که از سوی فدراسیون اعمال خواهد شد به رشد و شکوفایی می انجامد.

کلاهی از نظم و انضباط حاکم بر اردو تیم ملی کشتی آزاد خبر داد و افزود: با توجه به اینکه در هر کاری نظم و مقررات ملاک اصلی نتیجه گیری است در اردو نیز انضباطی بسیار مطلوب حاکم کرده ایم تا تمامی اردونشینان بتوانند در محیطی آرام و بدون دغدغه به تمرین و آماده سازی خود بپردازند.

وی تصریح کرد: بر خی با مطرح کردن مسائلی همچون جوانی و نداشتن تجربه مربیگری کار را برای حیدری سخت می کنند و این در حالی است که او سالهاست لیدر و کاپیتان تیم ملی است ضمن اینکه برزگر و برزگرها نیز پشت او را خالی نخواهند کرد. موفقیت حیدری موفقیت کشتی و کشورمان است و قطعا هر کدام از ما هر کاری که از دستمان بر بیاید برای رسیدن به این مهم انجام خواهیم داد.امیدوارم اهالی مطبوعات و رسانه ها نیز همچون همیشه از کادر فنی و ملی پوشان کشورمان حمایت کنند تا در راهی که در پیش گرفته ایم موفق تر گام برداریم.