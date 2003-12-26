ارگ بم به دنبال زلزله صبح امروز خسارت ديد

به گزارش خبرگزاري مهر، معاون سياسي امنيتي استانداري كرمان با اعلام اين خبر افزود:" نيروهاي امدادي از اولين ساعات وقوع زلزله شروع به امداد رساني به حادثه ديدگان كرده اند و بالگردهاي امدادي مصدومان را به بيمارستانها منتقل مي كنند."

فرشاد افزود:" به دليل خرابي راهها و جادها و بسته بودن مسيرها امداد رساني به مصدومان با مشكلاتي روبرو شده است."

گفتني است، سه زمين لرزه در ساعتهاي 59/28/5 با بزرگي 3/6 درجه در مقياس ريشتر، 32/36/6 با قدرت 3/5 درجه در مقياس ريشتر و 22/23/7 با بزرگي 5/4 درجه در مقياس ريشتر صبح امروز شهرستان بم ، جيرفت، جازموريان، گلبافت، كهنوج واقع در استان كرمان را لرزاند.