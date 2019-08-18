بازگشت کارخانه های نیمه تعطیل به چرخه تولید در اولویت قرار دارد

منوچهر حبیبی در هنگام بازدید از اولین نمایشگاه رفع نیازهای فنآوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین به خبرنگار مهر گفت: امسال نمایشگاه یک کار جدید بود که توسط شرکت شهرک های صنعتی انجام شد و حضور شرکت هایفناور در آن بسیار پر رنگ بود و به نظر می رسد مراکز تحقیقاتی، علمی و پژوهشی مصمم هستند تا ارتباط نزدیکتری با حوزه صنعت برقرار کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: یکی از نقاط کور ما فاصله بین حوزه صنعت و دانشگاه است که به واسطه ارتباط منطقی می توانیم این فاصله را کم کرده و به مشکلات پایان دهیم به همین دلیل نیازهایی در صنعت داریم که توسط علوم دانشگاهی قابل حل است اما چون این دو از هم فاصله دارند نتوانسته ایم آن را حل کنیم.

حبیبی گفت: مرکزی که در نمایشگاه راه اندازی شده تا نیازهای واحدهای را جمع آوری کند از ابتکارات جدیدی است که می تواند نتیجه بخش باشد و تاکنون نیز بیش از ۶۰ تفاهم نامه بین صنایع و مراکز دانشگاهی مبادله شده و در این راستا برخی از واحدها قطعاتی نیاز دارند که می تواند در داخل تامین شود و اگر واحدها همدیگر را بشناسند و نیازهای خود را منعکس کرده و از توان همدیگر استفاده کنند می توانند در داخل نیازهایشان را تامین کنند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: پارک علم و فناوری هم توانسته ارتباط صنعت و دانشگاه را سریعتر برقرار کرده و این خلا را پرکند و ما در حال نزدیک شدن به هدف و شرایط مطلوب هستیم و این نمایشگاه می تواند بخشی از نگرانی ها ما را برطرف کند.

وی اضافه کرد: شرکت های دانش بنیان در این نمایشگاه حضور پر رنگی داشته اند و در مجموع یک فضای خوبی برای ارتباط صنعت و دانشگاه و حوزه علم و فناوری ایجاد شد و این گروهها همدیگر را دیدند و شناختند و ارتباط پیدا کردند و حضور مسئولان نیز بسیار پر رنگ بود که واحدها با قوت قلب بیشتزی به کارشان ادامه دهند و به رفع موانع امیدوار شوند.

حبیبی در خصوص بازگشت واحدهای نیمه تعطیل به چرخه تولید هم گفت: یکی از رویکردهای ما این است که واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل را به چرخه تولید بازگردانیم زیرا هم هزینه کمتری دارد و هم بسرعت می تواند وارد تولید شود و با یک مدیریت جدید می توان مشکلات را حل کرد و به اشتغال و تولید کمک کرد.

وی اظهارداشت: از سال گذشته تا کنون حدود ۱۱۰ واحد نیمه تعطیل با کمک های دولتی وارد چرخه تولید شدند که برخی با ظرفیت ۲۰ درصد کار می کردند و امسال هم با تلاش بیشتری این کار دنبال می شود.

حبیبی گفت: واحدهای بزرگی هم داریم که باید کمک شوند تا بتوانیم آنها را با حمایت دولتی وارد چرخه تولید کنیم و مشکلاتشان برطرف شود و در شهرک های صنعتی زمینه بهتری برای بازگشت داریم و این که کارخانه ها با ظرفیت کامل کار کنند از مهمترین اهداف ما در استان است.

وی اضافه کرد: برخی مشکلات به دلیل نبود مواد اولیه و یا کمبود آن است و در این میان منابع مالی هم محدود است البته ضعف مدیریتی هم داریم که در حال بررسی در کارگروه رفع موانع تولید روی آن هستیم و قرار است از حداکثر ظرفیت استفاده کنیم تا موانع برطرف شود.

حبیبی بیان کرد:نکته مهمتر این است که در این شرایط باید به جای احداث واحدهای تولیدی جدید به طرح توسعه واحدها اهمیت دهیمن و آن را در دستور کار قرار دهیم زیرا این کار نیز با سرعت بیشتر و هزینه کمتری اجرایی می شود.