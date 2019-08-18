  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۰

طبق گزارش مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد؛

کیفیت هوا در شش ایستگاه مشهد برای گروه های حساس ناسالم شد

کیفیت هوا در شش ایستگاه مشهد برای گروه های حساس ناسالم شد

مشهد - کیفیت هوای مشهد مقدس در ایستگاه‌های نخریسی، رسالت، ویلا، صدف، الهیه و سرافرازان در شرایط پاک و ایستگاه آوینی با عدد شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی براساس داده‌های جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر، وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۵ در شرایط سالم قرار دارد.

مقایسه غلظت آلاینده‌ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده‌ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

هم‌اکنون کیفیت هوا در ایستگاه‌های نخریسی، رسالت، ویلا، صدف، الهیه و سرافرازان در شرایط پاک و ایستگاه آوینی با عدد شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است.

گفتنی است سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط سالم است. 

کد مطلب 4695233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها