کیفیت هوا در شش ایستگاه مشهد برای گروه های حساس ناسالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی براساس دادههای جمعآوری شده از ایستگاههای سطح شهر، وضعیت کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۵۵ در شرایط سالم قرار دارد.
مقایسه غلظت آلایندهها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلایندهها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.
هماکنون کیفیت هوا در ایستگاههای نخریسی، رسالت، ویلا، صدف، الهیه و سرافرازان در شرایط پاک و ایستگاه آوینی با عدد شاخص ۱۰۲ در شرایط ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
گفتنی است سایر ایستگاههای سطح شهر در شرایط سالم است.
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