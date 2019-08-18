جو پایدار بر آسمان گلستان حاکم است/ کاهش دما از سه شنبه

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در حال حاضر استان تحت تأثیر سامانه کم فشار قرار دارد و تا فردا (دوشنبه) جو آرامی در استان پیش بینی شده و دمای هوا هم تقریباً ثابت خواهد بود.

وی افزود: اما از فردا شب به علت تلاطمات جوی و تقویت جریانات شمالی در سطح زمین امکان افزایش ابر در نواحی کوهستانی وجود دارد.

داداشی با بیان این که کاهش چهار درجه ای دما از روز سه شنبه اتفاق می افتد، گفت: از روز سه شنبه تا اواخر هفته پایداری هوا ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: صبح امروز علی آبادکتول با ۱۸ درجه سانتیگراد خنک ترین شهر استان بود و پیش بینی می شود که حداکثر دمای امروز استان هم به ۳۸ درجه سانتیگراد برسد.