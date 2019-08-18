پروژه بوشهر توریسم ۲۰۲۲ پیشرفت خوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ستوده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه بوشهر توریسم ۲۰۲۲ با هدف جذب گردشگران جام جهانی قطر آغاز شده و تاکنون پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای بزرگترین صنایع گاز و نفت کشور است و بنادر بسیار دارد، افزود: در کنار این ظرفیت ها به دنبال رونق صنعت گردشگری در منطقه هستیم که سند توسعه آن را با کارشناسان این صنعت تدوین کرده‌ایم.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر افزود: در سال ۲۰۲۲ رویداد مهم جام جهانی در قطر برگزار می شود به همین دلیل به دنبال افزایش زیرساخت های گردشگری در حوزه های شهری، روستایی، عشایری و دریایی در استان بوشهر هستیم تا بخشی از گردشگران کشور قطر را در بوشهر اقامت دهیم و تبلیغات میدانی را از سال آینده با هماهنگی سفارت ایران در دوحه قطر آغاز خواهیم کرد.

ستوده ادامه داد: دکتر مونسان با سفر به استان ها و تعامل نزدیک با مقامات محلی، ضمن راهبری سیاست های کلی صنعت توریسم در کشور باعث دلگرمی و پویایی متولیان این صنعت در استان می گردد و این همان نگاه مترقی است که می تواند آینده صنعت گردشگری در کشور را تضمین و درخشان کند.