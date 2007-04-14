تشکیل سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور ضروری است

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: وضعیت آب و هوایی ، زمین شناسی و تکنونیکی ، توپوگرافی کشورها باعث شده همه ساله هموطنان ما به طور مرتب با حوادث تلخ و ناگواری مواجه بوده و وقوع حوادث و خسارتها و تلفات ناشی از آن ، ایران را به عنوان یکی از 10 کشور بلاخیز جهان قرار داده شود و از 43 مورد بلایای طبیعی در جهان ، 31 مورد آن طی سالهای اخیر در ایران رخ دهد.

بهزاد پورمحمد تصریح کرد: در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی به این امر مهم توجه ویژه ای شده ، به گونه ای که در آذر 65 ، اولین تشکیلات سازمانی مقابله با حوادث و سوانح تحت عنوان اداره کل حوادث غیرمترقبه کشور در نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شد که بعد از وقوع زلزله دلخراش رودبار و چالش های موجود در امر مدیریت بحران بنا به پیشنهاد رئیس جمهور وقت و مصوبه هیئت وزیران ، امور مناطق زلزله زده و به تبع آن مسئولیت امر مقابله با حوادث غیرمترقبه کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه تشکیل کمیته ملی کاهش اثرات و بلایای طبیعی گردیده و با تصویب مجلس و شورای نگهبان فعالیتهای تخصصی امر مدیریت بحران زیر نظر وزارت کشور و استانداریها شروع شد.

وی خاطر نشان کرد: متناسب با موقعیت زمانی و نظر به ضروریت تقویت فعالیت های تخصصی ، طرح جامع امداد و نجات کشور در سال 82 ، به تصویب هیات وزیران رسید وطی سالهای 82 تا 85 ، دستاوردهای ارزشمندی را به همراه داشته است.

پورمحمد به ضرورت های تشکیل سازمان مدیریت حوادث غیرمترقبه و واحدهای تابعه استانی آن در مجموعه وزارت کشور اشاره کرد و افزود: نظر به هماهنگی خوب دستگاههای اجرایی ملی و استانی با مجموعه وزارت کشور و نظر به جامع نگری وزارت کشور و استانداریها و فرمانداریها و تعامل خوب دستگاههای اجرایی و گروههای مردمی با مجموعه وزارت کشور، تشکیل این سازمان در وزارت کشور و به تبع آن در ادارات کل در استانداریها و مدیریت های زیر مجموعه در فرمانداریها امری اجتناب ناپذیر است.

رئیس ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه مازندران خاطر نشان کرد: نظر به نیاز مرکز فرماندهی مدیریت حوادث غیر مترقبه در کشور و استانها و شهرستانها در جهت استفاده بهینه از منابع و تقویت منابع موجود با تشکیل این سازمان در وزارت کشور می توان در جهت کاهش تلفات و خسارت های ناشی از حوادث غیر مترقبه نسبت به گذشته گام های ارزنده ای برداشت.

پورمحمد یادآور شد: با توجه به جامع نگری وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها ارتباط خوبی بین هر یک از دستگاههای اجرایی با این مجموعه وجود دارد و طبیعتا وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها می توانند نقش ارزنده ای در تعامل بین دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از منابع هر دستگاه اجرایی و مدیریت واحد در خدمت رسانی بهینه و کاهش مخاطرات داشته باشند.

وی افزود: تشکیل سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه در کشور و تشکیل مرکز فرماندهی مدیریت بحران در سطوح ملی امری اجتناب ناپذیر است و تجربه نشان داده وزارت کشور در هدایت بحران از موفقیت بیشتری برخوردار بوده و آنچه مسلم است هر گونه طرح یا لایحه ای علاوه بر تقویت جایگاه سیاستگذاری در سطح کشور، زمانی موفق است که نقش استانها و جایگاه آنها را به عنوان مجریان واقعی طرح ها و لوایح پررنگ دیده و تشکیلات استانی و شهرستانی آن بسیار قوی و به عنوان یک سازمان یا اداره کل در استانها و یک مدیریت در شهرستانها زیر نظر وزارت کشور و یا تامین منابع کافی و حتی چندین برابر وضع موجود فعالیت نماید.

وی اظهار امیدواری کرد: در صورت تصویب لایحه سازمان مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور در صحن علنی مجلس (26 فروردین) ، وضع موجود مدیریت بحران در سطح کشور ارتقاء یافته و نظام مند شود.