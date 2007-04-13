کره شمالی با ورود بازرسان آژانس به این کشور موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با موافقت پیونگ یانگ با ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، کره شمالی اولین قدم را در راستای همکاری با آژانس برداشت؛ هر چند ضرب الاجل تعیین شده برای کره شمالی به منظور توقف کامل فعالیت های هسته ای این کشور فردا ( 25 فروردین ) به پایان می رسد، اما پیونگ یانگ امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد : ادامه همکاری ها و توقف فعالیت های هسته ای منوط به استرداد کامل 25 میلیون دلاری است که دربانک ماکائو مسدود شده است.

در همین رابطه "ویکتورچا" مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور کره شمالی امروز از پیونگ یانگ خواست تا به تعهدات خود در چارچوب مذاکرات شش جانبه پایبند بوده و فعالیت های هسته ای خود را متوقف کند.

هرچند که طی روزهای گذشته اعلام شد بود دارائی مسدود شده کره شمالی در ماکائو آزاد می شود، اما مشاور بوش در ادامه صحبت های خود اعلام داشت : هیچ نکته مخفی در این رابطه وجود ندارد و ما از این نکته آگاهیم که بخشی ار دارائی های کره شمالی در ماکائو مسدود شده از همین رو به دنبال راهی هستیم تا دارائی ها را به پیونگ یانگ برگردانیم.

چا در پایان گفت : امیدوارم خبر موافقت کره شمالی با ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به این کشور صحت داشته باشد.

درهمین رابطه خبر می رسد که "کریستوفر هیل" نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات شش جانبه قرار است امروز با نمایندگان چین در مذاکرات شش جانبه دیدار و در مورد مسئله کره شمالی به رایزنی بپردازد.

براساس این گزارش، هیل نیز پیش از آغاز مذاکرات خود با طرف های چینی از کره شمالی خواست تا به تعهدات خود در زمینه توقف فعالیت های هسته ای پایبند باشد.