به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع صبح یکشنبه در صدوپنجاه‌وهفتمین جلسه علنی شورای شهر که با انتخابات هیئت رئیسه همراه بود، اظهار کرد: همه باید یاد بگیریم دمکراتیک و قانونمند عمل کنیم و به خرد جمعی احترام بگذاریم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه انتخابات هیئت رئیسه در جوی آرام برگزار شد، گفت: بنده اگر علاقه مند هستم که رئیس شورا شوم راهی جز راه دمکراتیک ندارم.

رئیس سابق شورای شهر کرج اضافه کرد: برای اینکه رئیس شوم آئین نامه ای را ابطال نکرده و به هم نزدم، به همه همکارانی که مسئولیت گرفته اند، تبریک می گویم.

زارع در ادامه از همتایان خود تشکر کرد که به وی کمک کردند تا جو شورا طی سال گذشته آرام باشد و گفت: از شهردار، معاونان شهردار، مدیران مناطق و مدیرعاملان سازمان های شهرداری نیز تقدیر و تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه بسیاری پیش من آمدند و درددل کردند، گفت: شرمنده برخی هستم که نتوانستم برخی مسائل را پیگیری کنم.

رئیس سابق شورای شهر کرج گفت: از دولت، استاندار، فرماندار و به ویژه نماینده ولی فقیه در استان البرز که فرصت در اختیار شورا قرار داد تا بنده گزارشی از شورا را در تریبون نماز جمعه ارائه کنم، تقدیر و تشکر می کنم.

انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر کرج آزادانه برگزار شد

زارع در ادامه با تشکر از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که در بسیاری از حوزه ها پیگیر بودند، گفت: از نهادهای امنیتی و نظارتی نیز تشکر ویژه دارم.

وی در ادامه بابت ناتوانی ها عذرخواهی کرد و گفت: همه تلاشم را برای همدلی و اجرای اهداف و امور شهری به کار بستم و خوشحالم که در فعالیت هایم کسی دخالتی نداشت و پیامی به من نرسید، همچنین آزادانه انتخابات برگزار شد.

گفتنی است؛ اکبر سلیم نژاد با کسب ۱۲ رای موافق و یک رای سفید، رئیس شورای شهر کرج شد.

در ادامه رحیم خستو که پیش از این سخنگوی شورای شهر بوده است با کسب ۷ رای موافق نائب رئیس شورای شهر شد.

مهدی حاج قاسمی با کسب ۱۰ رای موافق به سمت دبیر اول، سارا دشتگرد با کسب ۷ رای موافق به سمت دبیر دومی و احد رسولی به سمت خزانه دار شورای شهر کرج انتخاب شدند.