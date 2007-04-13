راه اندازی دوره دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون / ایجاد موسسه آموزشی و پژوهشی انتقال خون

دکتر حسن ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر تربیت دانشجو در دوره Ph.D مشترک با دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته هماتولوژی و بانک خون انجام می گیرد و به تازگی نیز دانشگاه علوم پزشکی تهران آمادگی خود را برای برگزاری این دوره به صورت مشترک با سازمان انتقال خون اعلام کرده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون طرحی در دست تهیه است که بر اساس آن افراد از دوره دکتری عمومی به عنوان مشاور انتقال خون در بیمارستان ها مشغول بکار شوند که همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این طرح منوط به تصویب موسسه آموزشی و پژوهشی انتقال خود در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت است.

ابوالقاسمی اضافه کرد: پس از تصویب این موسسه، سازمان انتقال خون مجاز خواهد بود نسبت به آموزش این افراد از دوره دکتری عمومی رأساً اقدام کند.

وی یاد آور شد: در حال حاضر رشته هایی که در زمینه انتقال خون به تصویب رسیده است شامل دکتری تخصصی Ph.D هماتولوژی و بانک خون و کارشناسی ارشد طب انتقال خون است.

رئیس سازمان انتقال خون کشور با اشاره به مشکلات تصویب موسسه آموزشی و پژوهشی انتقال خون یاد آور شد: سازمان انتقال خون کشور بر خلاف دانشگاه های علوم پزشکی کشور به صورت هیئت امنایی اداره نمی شود و با وجود اینکه در این سال ها دانشجویان خوبی تربیت کرده اما از سویی این سازمان مجاز نبوده در حد وسیع به تربیت دانشجو در رشته بانک خون بپردازد و از سوی دیگر دانشگاه ها نیز نتوانسته اند نیاز کشور را در این رشته برطرف کنند.

وی افزود: شورای معاونین وزارت بهداشت تصویب کرده است که موسسه آموزشی و پژوهشی در انتقال خون پس از مصوب شدن در شورای گسترش شروع بکار کند و مانند دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز به صورت هیئت امنایی اداره می شود.