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۲۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

درخواست اسلام‌آباد از مسکو ؛

شرکت‌های روسی خط لوله گاز ایران به پاکستان را احداث کنند

شرکت‌های روسی خط لوله گاز ایران به پاکستان را احداث کنند

نخست‌وزیر پاکستان از شرکت‌های روسی خواست کار ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند را بر عهده بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کومرسانت، شوکت عزیز نخست ‌وزیر پاکستان در دیدار با میخائیل فرادکوف همتای روس خود از شرکت‌های روسی برای ساخت خط لوله گاز ایران دعوت به عمل آورد.

وی همچنین اعلام کرد که شرکت‌های روسی می‌توانند در سرمایه ساخت این خط لوله نیز سهمی داشته باشند. مذاکرات خط لوله گاز ایران هم‌اکنون در مراحل پایانی خود قرار دارد.

عزیز افزود: گازپروم می‌تواند در توسعه میادین گازی پاکستان نیز شرکت کند. در سال 2005 شرکت گازپروم روسیه تفاهم‌نامه‌ای با وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان منعقد کرد.

شرکت گازپروم روسیه تاکنون از اظهارنظر درباره مشارکت در ساخت خط لوله انتقال گاز ایران به هند و پاکستان خودداری کرده است.

کد مطلب 469561

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