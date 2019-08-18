به گزارش خبرنگار مهر عبدالله دارایی ظهر یکشنبه در حاشیه فعالیت‌های گروه جهادی سفیران سلامت در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: کمیته امداد از سه سال گذشته تا کنون با گروه‌های جهادی در مناطق محروم و کم‌برخوردار برای خدمت به افراد نیازمند حضور پیدا کرده است.

وی افزود: این گروه‌ها براساس مأموریت خود خدمات متنوعی را در زمینه‌های پزشکی، دندانپزشکی، علمی، فرهنگی، عمرانی و .... ارائه دادند.

مسئول تشکل های جهادی کمیته امداد کشور تصریح کرد: ۷۰۰ گروه جهادی به‌عنوان تشکل همکار با کمیته امداد همکاری دارند که از این تعداد حدود ۱۶ گروه شامل متخصصان دندانپزشک هستند.

دارایی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری چهارمین استانی است که گروه‌های جهادی دندانپزشکی در آن حاضر شدند.

وی گفت: این اردو در چهارمحال و بختیاری از بیست و سوم مردادماه جاری در شهرستان کوهرنگ آغاز و تا پایان همین ماه خواهد بود.

دارایی با گلایه از عدم همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با گروه های جهادی کمیته امداد، گفت: متأسفانه مسئولان این دانشگاه وعده‌هایی برای اختصاص تجهیزات به گروه های جهادی دادند اما به بهانه‌های مختلف این مهم محقق نشد.

مسئول تشکل های جهادی کمیته امداد کشور در پایان گفت: ۱۰۰ پرسنل درمانی برای ارائه خدمات از استان های تهران و قم به شهرستان کوهرنگ سفر کردند.