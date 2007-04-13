به زودی شاهد امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته در مراسمی محمد حسین سلطانی به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای‌مسلح استان سیستان و بلوچستان و رضا چیتی به عنوان دادستان نظامی جدید این استان معرفی و از زحمات رئیس و دادستان نظامی سابق این استان تقدیر شد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان قضایی و دادستان نظامی استان سیستان و‌بلوچستان با اشاره به اراده قوی موجود در بخش های قضایی، انتظامی و امنیتی استان سیستان و بلوچستان برای مقابله با اشرار گفت: هماهنگی و همکاری موجود بین دستگاه قضایی و نیروهای مسلح، نوید آینده درخشانی را در این استان می دهد وامیدورام که بزودی شاهد امنیت پایدار در سیستان و بلوچستان باشیم.

حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی توجه به پیشگیری از وقوع جرم را مانعی برای بروز برخی وقایع ناگوار در نیروهای مسلح برشمرد و افزود: در پژوهش های سازمان قضایی 643 راهکار به منظور پیشگیری از وقوع جرم بدست آمده که 95 راهکار قابلیت اجرای کامل توسط فرماندهان را دارد که در صورت عمل به این راهکارها تحول عظیمی را شاهد خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان نیزدر این مراسم گفت: هر زمانی که نیروهای مسلح ما به خصوص نیروی انتظامی با قدرت و صلابت وارد عمل شدند، اشرار رو به ضعف و انحطاط رفتند.

حجت الاسلام سلیمانی با اشاره به اینکه قدرت رهبری، حکومت و دولت منوط به اقتدار و نیروهای مسلح است با اشاره به نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در تامین اقتدار نیروها گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح برای حراست، حفاظت، مراقبت از این نیروها مانند یک طبیب؛ نقش بهداشتی، هدایتگری و فرهنگ سازی را قبل از جراحی و مجازات با روش های گوناگون مانند برگزاری کلاس های آموزشی در تمامی رده ها به منصه ظهرو برساند و تنها منتظر تشکیل و دریافت پرونده نباشد.

وی با اشاره به هماهنگی و همکاری صمیمانه موجود بین نیروهای مسلح و دستگاه های قضایی سیستان وبلوچستان گفت این وحدت و هماهنگی در عالیترین شکل خود وجود دارد.

مشاور رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم با اشاره به تلاش شبانه روزی نیروهای نظامی و انتظامی به منظور تامین استان گفت این نیروها می توانند درصد رضایت مندی و امید مردم به نظام را بالا ببرند.

حجت الاسلام نکونام بر برخورد قاطع وجدی سازمان قضایی با معدود مهره های فاسد نفوذی در نیروهای مسلح تاکید کرد و گفت : ضابطین نیروهای مسلح وظیفه سنگینی دارند که این افراد فرصت طلب را شناسایی و به سازمان قضایی معرفی و انتظار این است که با این افراد برخورد قاطع و جدی قضایی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه نباید اراده حاکمیت در مبارزه با بر هم زنندگان امنیت کشور زیر سئوال برود تصریح کرد: ماموری که در مقابله با اشرار عامدانه مرتکب جرم می شود باید به اشد مجازات برسد.