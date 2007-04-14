کاهش وزن با رژیم غذایی پایدار نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، محققان دریافته اند افرادی که صرفا با رژیم های غذایی وزن خود را کاهش می دهند در 6 ماه اول بین 5 تا 10 درصد وزن خود را کم می کنند.

اما دو سوم این افراد پس از مدتی بیش از آنچه از دست داده اند وزن اضافه می کنند.از دست دادن و اضافه کردن مکرر وزن با احتمال بیماری قلبی و سکته مغزی مرتبط است.

در واقع رژیم های غذایی در بسیاری موارد منجر به کاهش وزن پایدار نمی شوند علاوه بر اینکه سلامت افراد را نیز تهدید می کنند و بر عملکرد و فعالیت بسیاری از غدد درون ریز بدن نیز تاثیر می گذارد.

کارشناسان معتقدند تعادل در خوردن به همراه ورزش بهترین راه حفظ وزن متعادل است.

در حالی که اکثر افرادی که اضافه وزن دارند از شیوه زندگی سالم و متعادلی برخوردار نیستند و بسیاری از آنها پس از کاهش وزن شیوه زندگی فعال یا غذای سالم را ترک می کنند و دچار مشکلات بعدی می شوند.