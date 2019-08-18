به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب شامگاه یکشنبه در شورای اداری لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای ۱۲۰ برنامه مختلف طی هفته ناجا در لرستان، اظهار داشت: هفته ناجا از ۱۱ مهر ماه شروع می شود.

وی با بیان اینکه شعار هفته ناجا «پلیس هوشمند مقتدر و امین مردم» است، عنوان کرد: در این راستا شرح انتظاراتی را از دستگاههای اجرایی در اجرای برنامه های این هفته ارائه کرده ایم.

فرمانده انتظامی لرستان، کوهنوردی نیروهای مسلح، برگزاری دو یادواره شهدا، غبار روبی گلزار شهدا، برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی، برگزاری مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان، تجلیل از خانواده های شهید نیروی انتظامی، کارکنان، ایثارگران، آزادگان و تعدادی از پیشکسوتان، برگزاری همایش همیاران پلیس، دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و ... از جمله برنامه های پیش بینی شده طی هفته ناجا در لرستان برشمرد.