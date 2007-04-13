نسبت به اجرایی شدن مصوبه اخیر مجمع تشخیص تردید دارم / هیچ جناحی در کشور از تغییر گسترده مدیران مبری نیست

محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موضوع تغییر گسترده و تغییرات در سطح مدیریت اجرائی حتی در سطوح میانی مدیریت ها در پی تغییر و تحولات سیاسی، یکی از مشکلات اساسی کشور ماست.

وی افزود: همین مسئله باعث شده است که کشور در طی سالیان گشته از تجربه مدیریتی انباشته شده محروم بماند و خودش را از استفاده بهینه از توان مدیریتی موجود محروم کند که همین مصوبه نشان دهنده دغدغه ای است که همه مسئولان و دلسوزان نظام در مورد استفاده از تمام ظرفیت های کشور برای پیشرفت نظام دارند.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم، تغییرات در سطح مدیریت ها در دولت های مختلف را همراه با شدت و ضعف دانست و گفت: متاسفانه این تغییرات در دولت نهم تا سطح کارشناسان نیز تسری داده شده است.

وی با اشاره به اینکه " در کشورهای توسعه یافته با تغییر رئیس جمهور، مدیران در سطح وزرا و معاونین وزرا تغییر می یابند و در بدنه اصلی مدیریتی این کشورها تغییری صورت نمی گیرد"، تصریح کرد: این رویه بر اساس اصول رقابت تعریف شده سیاسی است.

این فعال سیاسی با بیان این مطلب که "تردید دارم که با مصوبه مجع مشکل تغییرات گسترده مدیران حل شود"، اظهار داشت: تا‌زمانی که قواعد صحیح رقابت سیاسی در کشور ما نهادینه نشود و به صورت فرهنگ در نیاید و مادام که مصوبات و ابلاغیه ها به شکل دستوری باشد ، به نتایج چندان مثبتی دست پیدا نخواهیم کرد.

این عضو ارشد جبهه اصلاحات خاطر نشان کرد: هیچ جناحی در کشور از تغییر گسترده مدیران مبری نیست و این یک مشکل عمومی است، اما اگر بخواهیم یک قضاوت نسبی داشته باشیم اصلاح طلبان به صورت نسبی و نه به صورت کامل در این مورد بهتر عمل کرده اند.