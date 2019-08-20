فعلا تمام تمرکز ما روی تیم ملی است/فشار تمرینات همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی ماقبل آخر تیم ملی کشتی آزاد کشورمان برای حضور در رقابتهای جهانی قزاقستان با حضور ۲۹ آزادکار از روز ۳۰ مرداد ماه آغاز می شود که این اردو تا روز ۱۱ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در همین راستا ابراهیم مهربان مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در آستانه آغاز این اردو به خبرنگار مهر گفت: اردوی قبلی ما در حالی به پایان رسید که بچه ها فشار زیادی را در تمرینات پشت سر گذاشتند و همچنان باید در اردوی بعدی نیز با همین شرایط تمرین کنند. البته رفته رفته از فشار تمرینات کاسته می شود و بچه ها در اردوی پایانی به شرایط مسابقه خواهند رسید.

وی تصریح کرد: ما در مجموع دو اردوی دیگر تا رقابتهای جهانی پیش رو داریم که از فردا وارد اردوی ماقبل آخر خواهیم شد. برنامه های تمرینی آزادکاران اردونشین فعلا مثل اردوی قبلی است اما تا انتهای روند آماده سازی، تغییرات محسوسی بر شکل و سطح فشار تمرینات ایجاد خواهیم کرد.

مهربان در خصوص وضعیت حال حاضر کشتی و اینکه گفته می شود مربیان ملی در رقابتهای لیگ برتر حضور نخواهند داشت هم افزود: در این مرحله از کار به تنها چیزی که فکر می کنیم تجهیز و آماده سازی تیم ملی برای حضور در رقابتهای جهانی است. تمرکز کادر فنی و تمامی کشتی گیران به این هدف بزرگ معطوف است و فعلا فقط به حضوری موفق در رقابتهای جهانی توجه می کنیم.

مربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان گفت: ترکیب نهایی تیم ملی برای حضوردر رقابتهای جهانی رو ۱۵ شهریور ماه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیم ملی کشتی آزاد به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری (مازندران) نادر حاج آقانیا (کرمان) علیرضا سرلک (لرستان) صابر خانجانی (مازندران)

۶۱ کیلوگرم: بهنام احسان پور (مازندران) محمدباقر یخکشی (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: پیمان بیابانی (تهران) امیرمحمد یزدانی (مازندران) امیرحسین مقصودی (تهران)

۷۰ کیلوگرم: یونس امامی (تهران) فرهاد نوری (تهران) محمدصادق فیروزپور (مازندران)

۷۴ کیلوگرم: رضا افضلی (کرمانشاه) محمد نخودی (مازندران)

۷۹ کیلوگرم: بهمن تیموری (کرمانشاه) علی سوادکوهی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) کامران قاسم پور (مازندران) احمد بذری (مازندران)

۹۲ کیلوگرم: علیرضا کریمی (البرز) ارشک محبی (کرمانشاه)

۹۷ کیلوگرم: رضا یزدانی (مازندران) علی شعبانی (مازندران) محمدحسین محمدیان (مازندران) عباس فروتن (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: پرویز هادی (آذربایجان شرقی) یداله محبی (کرمانشاه) امیرحسین زارع (مازندران) علیرضا گرزبر (لرستان)

سرمربی: غلامرضا محمدی

مربیان: ابراهیم مهربان- عباس حاج کناری- مسعود مصطفی جوکار

مربی بدنساز: مرتضی بهرامی نژاد

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

ماساژور: امیر شیخی- مهدی صادقی

رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک روزهای ۲۳ تا ۳۱ شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.