ضرورت عبرت آموزی ازجنگ داخلی برای همه گروههای لبنانی ؛ نگرانی اذهان عمومی از تکرار درگیری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری کویت به مناسبت سی و دومین سالروز جنگ داخلی لبنان نوشت : شبح جنگ داخلی لبنان همچنان بر اذهان لبنانی ها سایه افکنده است.

درادامه این مطلب با اشاره به بروزجنگ داخلی درسال 1975 بر اهمیت توافق داخلی و تقویت وحدت ملی به منظور دوری از وقوع جنگ دوم داخلی درلبنان تاکید شد.

درحالی که سی و دومین سالروز جنگ داخلی لبنان فرارسید که بیشتر لبنانی ها وقوع جنگ دیگری درسایه اختلافات سیاسی کنونی موجود درلبنان نگرانند. جنگی که می تواند همه پیشرفت هایی را که بعد ازپایان جنگ داخلی یعنی درسال 1990 به دست آمد را از بین ببرد.

به همین مناسبت ارتش لبنان نیز دراقدامی برای تقویت وحدت نیروهای مسلح صبح امروز با پراکندن بروشورها و اعلامیه هایی برفراز مناطق مختلف لبنان و درحمایت از فعالیت انجمن "برای صلح داخلی لبنان" ، همه لبنانی ها را به حفظ وحدت دعوت و بر تکرار نشدن جنگ داخلی سابق در این کشور تاکید کرد.

دراین باره "نجیب میقاتی" نخست وزیر پیشین لبنان گفت : "سالروز جنگ دردناک داخلی لبنان باید برای همه ما باید عبرت انگیز باشد و تلاش کنیم تا اختلافات موجود را کنار بگذاریم و با روح مسئولیت ملی خودمان برای تقویت وطنمان و بستن درهای فتنه انگیزی و چند دستگی تلاش کنیم".

"میقاتی" تصریح کرد : اگر مسئولان لبنانی از ارائه راه حلی برای حل بحران سیاسی خطرناک لبنان ناتوانند، بنابراین باید دست کم به مردم رحم کنند و دست از متهم کردن یکدیگر که موجب برانگیخته شدن فتنه ها و کینه جویی ها می شود، بردارند.نخست وزیرپیشین لبنان درمورد ادامه بحران سیاسی موجود درلبنان ابراز نگرانی کرد.

جنگ داخلی لبنان در 13 آوریل 1975 بعد از آنکه افراد مسلح ناشناس به طرف یک دستگاه اتوبوس در منطقه عین الرمانه در شرق بیروت آتش گشودند، آغازشد.در این حمله 26 تن کشته شدند اما "مصطفی رضا" راننده این اتوبوس به طرز حیرت آوری زنده ماند.

جنگ داخلی در لبنان تا سال 1990 یعنی یک سال بعد از توافق طائف پایان یافت.