  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۴۵

در قطعنامه پایانی شورای عالی استان‌ها عنوان شد :

شوراها نقش سازنده ای در روند توسعه کشور داشته اند

مشهد - خبر گزاری مهر : شورای عالی استان‌ها در قطعنامه پایانی چهلمین نشست خود آورده است : به رغم تمام فراز و نشیب‌ها قدم‌های بلند و موثری در راستای تثبیت و تقویت جایگاه شوراهای اسلامی برداشته شده است.

به گزارش خبر گزاری مهر این قطعنامه که در نشست پایانی این شورا در مشهد قرائت شد آمده است : تصویب ده‌ها لایحه و ارسال آن به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی نتیجه تلاش پیگیر اعضای شوراهای اسلامی است و می‌توان مهمترین آن‌ها را موضع واحد در قبال لایحه اصلاحی اختیارات شوراها ذکر کرد که همگی مرهون ایجاد ارتباط و هماهنگی میان شوراهای اسلامی کشور و در راس آن شورای عالی استان‌ها بوده است.

در ادامه این قطعنامه آمده است: به رغم تمام فراز و نشیب‌های نهادینه شدن حرکت شورایی در کشور، قدم‌های بلند و موثری در راستای نقش و جایگاه شوراهای اسلامی و تاثیرگذاری آنان در تسریع روند توسعه همه جانبه کشور برداشته شده است که به طور طبیعی این حرکت در جهت واگذاری امور به مردم در قالب شوراها به عنوان اصلی‌ترین سازمان مردم نهاد در کشور بوده است.

اعضای شورای عالی استان‌های کشور در این قطعنامه برای اعضای منتخب دور سوم شوراهای اسلامی سراسر کشور در جهت حل مشکلات و تنگناهای زندگی مردم آرزوی موفقیت کردند و از آنها خواسته اند با دقت و درایت به حل معضلات جامعه بپردازند.


 

کد مطلب 469634

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها