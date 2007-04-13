شوراها نقش سازنده ای در روند توسعه کشور داشته اند

به گزارش خبر گزاری مهر این قطعنامه که در نشست پایانی این شورا در مشهد قرائت شد آمده است : تصویب ده‌ها لایحه و ارسال آن به هیات دولت و مجلس شورای اسلامی نتیجه تلاش پیگیر اعضای شوراهای اسلامی است و می‌توان مهمترین آن‌ها را موضع واحد در قبال لایحه اصلاحی اختیارات شوراها ذکر کرد که همگی مرهون ایجاد ارتباط و هماهنگی میان شوراهای اسلامی کشور و در راس آن شورای عالی استان‌ها بوده است.

در ادامه این قطعنامه آمده است: به رغم تمام فراز و نشیب‌های نهادینه شدن حرکت شورایی در کشور، قدم‌های بلند و موثری در راستای نقش و جایگاه شوراهای اسلامی و تاثیرگذاری آنان در تسریع روند توسعه همه جانبه کشور برداشته شده است که به طور طبیعی این حرکت در جهت واگذاری امور به مردم در قالب شوراها به عنوان اصلی‌ترین سازمان مردم نهاد در کشور بوده است.

اعضای شورای عالی استان‌های کشور در این قطعنامه برای اعضای منتخب دور سوم شوراهای اسلامی سراسر کشور در جهت حل مشکلات و تنگناهای زندگی مردم آرزوی موفقیت کردند و از آنها خواسته اند با دقت و درایت به حل معضلات جامعه بپردازند.



