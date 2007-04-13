اولین طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی بم تهیه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، همزمان با برگزاری هفته بزرگداشت بناها و محوطه های فرهنگی ، اسکندری مختاری مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بم اعلام کرد: ششمین جلسه دست اندرکاران طرح جامع مدیریت بم و چشم انداز فرهنگی آن به منظور تصویب نهایی پیش نویس آن از تاریخ 25 تا 27 فروردین در بم برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد بزرگداشت روز جهانی محوطه ها و یادمان ها پس از ثبت بم و چشم انداز فرهنگی آن در فهرست میراث جهانی در سال 1383 سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد و دفتر منطقه ای یونسکو در تهران به همراه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور تهیه طرح جامع مدیریت بم و چشم انداز فرهنگی آن را در دستور کار خود قرار داده اند.

به گفته مدیر پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری بم ، طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی بم که توسط دفتر منطقه ای یونسکو در تهران و با استخدام مشاوران بین المللی از محل اعتبارات صندوق اعتباری کشور ژاپن راه اندازی شده هم اکنون مرحله مطالعاتی خود را با مشارکت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و مسئولان محلی بم طی می کند.

بر اساس همین گزارش ، در روند تهیه این طرح ، سایر دستگاههای مرتبط همانند معاونت معماری و شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با دفتر منطقه ای یونسکو و پایگاه میراث فرهنگی بم همکاری و مشارکت خواهند داشت.

به همین منظور تا کنون پنج جلسه مشترک توسط دفتر منطقه ای یونسکو و پایگاه میراث فرهنگ بم با دست اندرکاران مدیریت شهر بم برگزار شده و در ششمین جلسه قرار است با حضور هیات راهبردی بم، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری معاونت حفظ آثار فرهنگی سازمان، وزارت مسکن و شهرسازی و دست اندرکاران محلی این طرح به بحث و بررسی گذاشته و مورد تصویب نهایی قرار گیرد.

مختاری افزود: طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی بم نخستین طرح مدیریت منظر فرهنگی در کشور است که با جلب نظر و مشارکت همه نهادها و مسئولان تنظیم شده و مراحل قانونی را سپری می کند.

جلسه افتتاحیه این نشست با حضور اسفندیار رحیم مشایی ، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برگزار خواهد شد.