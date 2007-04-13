" کورت ونه گات " نویسنده آمریکایی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، ونه گات یازدهم نوامبر 1922 در ایندیاناپولیس آمریکا به دنیا آمد. او اصالتا آلمانی و دارای پدری آرشیتکت و مادری خانه ‌دار بود. این نویسنده در سال های جوانی برای تحصیل در رشته شیمی به دانشگاه کورنال در اتاکا، ایالت نیویورک رفت اما در سال 1943 بدون دریافت هیچ مدرک تحصیلی دانشگاه را برای شرکت در جنگ دوم جهانی ترک کرد .



مدت کمی قبل از اعزامش به جنگ ، مادرش خود کشی کرد. در اوائل جنگ ، توسط نیروهای آلمان نازی اسیر شد و در یک سلاخ‌ خانه در شهر درسدن زندانی شد؛ جایی که شاهد بمباران هوایی شهر توسط نیروهای متفقین بود. بعد از این حمله به همراه زندانیانی که جان سالم به در برده بودند ، مامور شدند تا اجساد کشته ‌شدگان را از زیر آوار بیرون بکشند و در نهایت و به دست روسها آزاد شد .

بعد از جنگ در رشته انسان شناسی از دانشگاه شیکاگو در الی ‌نویز اقدام به تحصیل کرد ، اما در 1947 زمانی که تزش رد شد از دانشگاه خارج شد. مدتی در شرکت جنرال الکتریک به عنوان مسئول روابط عمومی استخدام شد و بعد در مجلات نوشتن داستان های کوتاه را آغاز کرد و از 1950 به صورت تمام وقت به کار نوشتن مشغول است.

وقوع حوادث تلخ جنگ جهانی دوم بعدها دستمایه اصلی کتاب " سلاخ خانه شماره پنج " شد. ماجرای کتاب بمباران شهر درسدن آلمان است. واقعه ‌ای که با 134هزار کشته ، بزرگ ترین قتل عام تاریخ محسوب می ‌شود و این اثر تجربه شخصی خود نویسنده است از آن دوران.

وی چهارده رمان و سه مجموعه داستان نوشته است. " نوازنده پیانو " ، اولین رمانش ، را در سال 1952 نوشت . آخرین رمان او (به گفته خودش)، " زمان ‌لرزه " ( Time quake ) را هم در سال 1997 نگاشته است. از دیگر آثار وی می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد:

" شب مادر" ( Mother’s Night ) ، " اسلپ استیک " ، " گهواره گربه " ( پرچینک بازی ) ، " مجمع ‌الجزایر گالاپاگوس "، "نوازنده پیانو" ، " آژیرهای هیولا "، " به خانه میمون خوش آمدید " ، " قناری در خانه گربه " ، " میان زمان و تیمبوکتو "، " ومپیترز فوماوگرن فلونز " و " صبحانه قهرمان " .

اگرچه خیلی‌ ها او را یک نویسنده داستانهای علمی تخیلی به شمار ‌می ‌آورند. رمان های او عموما فراتر از یک قصه علمی تخیلی معمولی است . نگاه انتقادی " ونه گات " نسبت به جامعه مدرن به خصوص جامعه آمریکا به همراه طنزی که در لابه ‌لای کلمات و جمله ‌هایش استفاده می ‌کرد ، از او نویسنده ‌ای چیره دست و حساس ساخت.

ونه گات برای فرار از هرگونه انتقادی که به مضمون آثارش وارد می شد، می گفت : "مطالب این آثار یک ذره اش راست نیست" و به این طریق می کوشید از تیررس اتهامات وارده از سوی منتقدین، رهایی یابد.

وی در اکثر آثارش رویکردی به جنگ جهانی دوم داشت و این پدیده که خود وی نیز در آن حضور داشت به فضا و کاراکتری ثابت در آثار او تبدیل شده است.

از آثار این نویسنده آمریکایی که به ایران راه یافته است ، می توان به کتاب های « سلاخ خانه شماره پنج » ، « شب مادر » ، « گهواره گربه » و « مجمع الجزایر گالاپاگوس » اشاره کرد .

ونه گات صاحب هفت فرزند از دو همسرش بود.