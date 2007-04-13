ظهور و بقای دانش هسته ای در سایه دین صورت گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر ؛ حجت السلام محمد تقی واعظی در خطبه های نماز جمعه این شهر اظهار داشت : دشمنان ایران در طول تاریخ برای تحمیل خواسته های نامشروع خود بر ملت های جهان تلاش کرده اند اما ایران در سایه دین مداری و درایت رهبر فرزانه هیچ گاه در مقابل دشمنان سر فرو نیاورده و تمام معادلات آنان را برهم زده است.

وی افزود: در واقع آمریکا با دانش هسته ای ایران مشکلی ندارد و از اهداف دستیابی ایران به دانش هسته ای نیز آگاه است اما تنها مشکل آمریکا در این خصوص ترس از تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه و جهان است.

واعظی خاطرنشان کرد: ملت ایران دانش هسته ای را برای زندگی و بقا صلح جهانی می خواهد و این موضوعی است که بر خلاف نظر دشمنان است زیرا آنها در طول تاریخ همواره از این انرژی در راه های نامشروع بهره برده اند.

امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره به سفرهای استانی ریاست جمهوری تاکید کرد: این سفرها کار مبارک و بزرگی است و از افتخارات بزرگ دولت نهم محسوب می شود و دولت با این سفرها استانها را متحول کرده و نفس تازه ای برای پیشرفت و توسعه به آنان دمیده است.

حجت الاسلام واعظی همچنین با ارزیابی مطلوب از تصمیم بانک رفاه جهت ارائه وام به بیکاران کشور یادآور شد: نباید اجازه دهیم بار سنگین مشکلات به مردم فشار آورد و زندگی آنان را به مخاطره اندازد

وی همچنین با گرامیداشت 29 فرودین ماه که مصادف با روز ارتش است از جان فشانی ها و تلاشهای نیروهای مسلح در حفظ و صیانت از میهن اسلامی و ارزشهای نظام جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.