کم شدن بار ترافیکی تقاطع سئول - نیایش

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسطح بودن و توقف های طولانی و سر ریز ترافیک به بزرگره چمران ، کردستان و خیابان ولیعصر(ع) از اصلی ترین معضلات ترافیکی این تقاطع بود که با بهره برداری از پل روگذر تقاطع سئول - نیایش از 25 اسفند 85 به صورت آزمایشی ، ترافیک این منطقه تا حدود زیادی روان شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به وضعیت این پروژه گفت: راست گردها و لوپ های این پروژه به دلیل وجود معارضین مختلف که بخشی از آن هنوز به هم وصل نشده است ، مشکلات زیادی در این منطقه به وجود آورده بود که هم اکنون در حال اجرای اصلاح مشخصات هندسی آن هستیم و امیدواریم با تکمیل آنها ، در اردیبهشت 86 شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم .

دکتر مسعود نصر آزادانی افزود: این پروژه با 124 شمع (ستون های درون زمین) ، عمقی بین 15 تا 20 متر ، حجم بتون ریزی 15 هزار متر مکعب ، مصرف دو هزار تن آرماتور و فالب بندی 22 هزار و 720 متر مربع در حال انجام است که با توجه به تکمیل شدن پروژه یادگار امام و اتصال آن به چمران و سئول در شمال تهران تکمیل بزرگراه کردستان – نیایش ، لوپ و رینگ های داخل شهری می توانند شکل بگیرند و موجب توزیع ترافیک بزرگراه چمران ، کردستان و یادگار امام شوند .

وی با بیان اینکه این پروژه 3 ماه سریع تراز زمان بندی در حال انجام است اظهار کرد: در مجموع اجرای پروژه 8 ماه خواهد بود و در بعد سازه ای و صرف نظر از هزینه رفع معارضین مختلف مانند کابل های قوی ، معارضین ملکی و لوله های آب در حدود 4 میلیارد تومان هزینه داشته است .

نصر آزادانی با احتساب 284 متر طول سازه و عرض 18 متر در بخش عمومی و 25 متر در نقاط اتصال لوپ ها ، طول پل را 575 متر اعلام کرد و گفت: لوپ های این پل روگذر مسیر شمال سئول را به شرق نیایش متصل می کند و ترافیک شمال به جنوب چمران از این مسیر به سمت کردستان رفته و توزیع ترافیکی مناسبی را در مسیر شمالی - جنوبی به وجود می آورد.