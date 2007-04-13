  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

با بهره برداری آزمایشی از پل روگذر سئول - نیایش صورت گرفت ؛

کم شدن بار ترافیکی تقاطع سئول - نیایش

تقاطع سئول - نیایش همواره یکی از پر ترافیک ترین تقاطع های تهران بوده است و چه در روزهای عادی و چه در روزهایی که نمایشگاه بین المللی تهران بر پا است ، معضل ترافیک به عنوان اصلی ترین مشکل این منطقه مطرح و مشکلات زیادی را برای تردد شهروندان ایجاد می کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مسطح بودن و توقف های طولانی و سر ریز ترافیک به بزرگره چمران ، کردستان و خیابان ولیعصر(ع) از اصلی ترین معضلات ترافیکی این تقاطع بود که با بهره برداری از پل روگذر تقاطع سئول - نیایش از 25 اسفند 85 به صورت آزمایشی ، ترافیک این منطقه تا حدود زیادی روان شد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران با اشاره به وضعیت این پروژه گفت: راست گردها و لوپ های این پروژه به دلیل وجود معارضین مختلف که بخشی از آن هنوز به هم وصل نشده است ، مشکلات زیادی در این منطقه به وجود آورده بود که هم اکنون در حال اجرای اصلاح مشخصات هندسی آن هستیم و امیدواریم با تکمیل آنها ، در اردیبهشت 86 شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم .

دکتر مسعود نصر آزادانی افزود: این پروژه  با 124 شمع (ستون های درون زمین) ، عمقی بین 15 تا 20 متر ، حجم بتون ریزی 15 هزار متر مکعب ، مصرف دو هزار تن آرماتور و فالب بندی 22 هزار و 720 متر مربع در حال انجام است که با توجه به تکمیل شدن پروژه یادگار امام و اتصال آن به چمران و سئول در شمال تهران  تکمیل بزرگراه کردستان – نیایش ، لوپ و رینگ های داخل شهری می توانند شکل بگیرند و موجب توزیع ترافیک بزرگراه چمران ، کردستان و یادگار امام شوند .

وی با بیان اینکه این پروژه  3 ماه سریع تراز زمان بندی در حال انجام است اظهار کرد: در مجموع اجرای پروژه 8 ماه خواهد بود و در بعد سازه ای و صرف نظر از هزینه رفع معارضین مختلف مانند کابل های قوی ، معارضین ملکی و لوله های آب در حدود 4 میلیارد تومان هزینه داشته است .

نصر آزادانی با احتساب 284 متر طول سازه و عرض 18 متر در بخش عمومی و 25 متر در نقاط اتصال لوپ ها ، طول پل را 575 متر اعلام کرد و گفت: لوپ های این پل روگذر مسیر شمال سئول را به شرق نیایش متصل می کند و ترافیک شمال به جنوب چمران  از این مسیر به سمت کردستان رفته  و توزیع ترافیکی مناسبی را در مسیر شمالی - جنوبی به وجود می آورد.

کد مطلب 469646

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها