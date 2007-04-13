فناوری هسته ای ایران اسلام را به جهانیان معرفی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر ؛ حجت الاسلام و المسلمین محسن کازرونی در خطبه های نمازجمعه کرج اظهار داشت: ایران هسته ای به جهان ثابت کرد که می توان در سایه اسلام اصولی و ناب به آبادانی و عمران دست یافت و راحتی دنیا و آخرت را فراهم کرد.

وی افزود: ایران هسته ای به خصوص اکنون به مرحله صنعتی این چرخه دست یافته است نه تنها باعث افتخار ایرانیان بلکه منجر به مباهات جهان اسلام است .

کازرونی خاطرنشان کرد: به رغم تمام کارشکنی ها از سوی دشمن هم اکنون ایران کشوری هسته ای است و دنیا چاره ای جز پذیرش این موضوع ندارد زیرا کشور سرافراز ما بدون بهره گیری از کمک و با دانش بومی به فناوری هسته ای دست یافته است.

وی تاکید کرد: در طول سال گذشته اخبار متعددی از انرژی هسته ای و دستاوردهای آن منتشر شده است اما فراوانی این اخبار نباید منجر به فراموش کردن اهمیت این علم و جایگاه آن شود زیرا برای رسیدن به آن تلاش های عظیمی صورت گرفته است.

کازرونی تصریح کرد: ایراداتی که متجاوزان به حقوق ملت ها به فناوری ایران می گیرند ،جایگاه قانونی ندارد زیرا متخصصان ایرانی جوانب مختلف این علم در حوزه محیط زیست ، انسان ها و ... را بررسی کرده اند و در این زمینه متخصصان توانمندی در کشور وجود دارند.

وی متذکر شد: منع مصرف انرژی هسته ای و دستیابی به آن موضوعی است که در دستور کار غرب و اروپا قرار دارد و به خصوص کشورهای همجوار ایران به استفاده از انرژی طبیعی تشویق می شوند اما ایران همچنان در مسیر خود حرکت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در کرج در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه این هفته در خصوص طرح نیروی انتظامی در برخورد با افراد بدحجاب عنوان داشت: تجربه هایی در زمینه اجرای این طرح وجود دارد که گاه ناموفق بوده است و گاهی نیز نتایج مقطعی داشته است ولی در مجموع این اقدام نیروی انتظامی می تواند مطلوب باشد.

کازرونی یادآور شد: بدحجابی علاوه بر ایجاد ناامنی برای خود فرد باعث خدشه دار شدن کانون های خانواده و آسیب رساندن به دیگران می شود و از این جنبه است که نیروی انتظامی برای برخورد با آن وارد عمل خواهد شد.