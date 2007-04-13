پدیده بدحجابی و بی حجابی نیازمند برخورد جدی است

به گزارش خبرنگار مهر ؛ آیت الله محی الدین حائری شیرازی در خطبه های نماز جمعه شیراز اظهار داشت : قوانین باید برای مجرمان دافعه ایجاد کند زیرا ریشه گناه و جرم جاذبه آن است اما با تدوین قوانین دارای دافع می توان شاهد از بین رفتن زمینه های وقوع جرم در جامعه بود.

وی افزود: در بسیاری از موارد عدم اجرای درست احکام و قوانین باعث وقوع جرائم هستند زیرا در کشور ما که اغلب احکام آن برگرفته از دین مبین اسلام هستند قوانین مشکلی ندارند بلکه اجرای آنها دارای مشکل است.

نماینده فارس در مجلس خبرگان رهبری ضمن تاکید بر لزوم اصلاح برخی از قوانین، برخی از جریمه های پیش بینی شده را برای جلوگیری از وقوع دوباره جرم بازدارنده ندانست.

آیت الله حائری شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن حمایت از مسئولان استان فارس در توجه به زیر ساخت ها خاطرنشان کرد: با اتصال استان فارس به خلیج فارس توسط راه آهن شیراز- عسلویه می توان شاهد پایان مشکلات این استان و آغاز توسعه آن بود .