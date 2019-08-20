مراسم ترحیم یک گربه و حواشی آن در تلویزیون!

مجله مهر: برخی موضوعاتی که این روزها در زندگی روزمره‌مان به آنها برمی‌خوریم، آنقدر کم اهمیت هستند که ارزش پرداخت به آنها وجود ندارد، اما برخی جریان‌ها در فضای مجازی شرایط را به سمتی می‌برد که همین موضوعات کاملا بی‌اهمیت در صدر بحث‌های روزانه قرار می‌گیرند و این گفت‌وگوها آرام‌آرام وراد زندگی روزمره شده و حتی روی سبک زندگی افراد تاثیر می‌گذارد.

از این دست موارد می‌توان به مرگ گربه یک کارتونیست معروف اشاره کرد که طی روزهای گذشته خبرساز شده است.

البته نگهداری از حیوانات در خانه از روزگار گذشته وجود داشته، اما نه به شکلی که هر حیوانی سر از اتاق خواب صاحبش پیدا کند! بسیاری از آن‌ها در حیاط خانه‌ها زندگی‌ می‌کردند و اصلا اجازه ورود به خانه را نداشتند، همچنین حضورشان هم دلایلی از جمله نگهبانی یا استفاده از مواد غذایی آن‌ها بوده است. اما شرایط امروز تا جایی فرق کرده که برخی حیوانات خانگی برای‌شان از هرچیزی مهم‌تر می‌شود، حتی حاضرند برای آن‌ها هزینه‌های سرسام‌آور کنند و آنقدر وابسته می‌شوند که بودن یا نبودن‌شان روی زندگی‌شان تاثیر می‌گذارد.

طبیعی است که نگهداری هر موجود زنده‌ای سبب ایجاد وابستگی است اما موضوع وقتی جدی‌تر می‌شود که صاحب هرکدام از آن‌ها خودشان را پدر یا مادر حیوان می‌دانند و حتی بخاطر آن حیوان قید فرزند و فرزندآوری را می‌زنند. در این میان حتی کسانی‌که پرچم حمایت از حقوق حیوانات را در دست می‌گیرند، اما حیواناتی نظیر سگ و گربه که قلمرو آنها بیش از چند هزار متر است؛ در آپارتمان‌های صدمتری عین نقض حقوق آن‌هاست.

حالا برخی‌ها با استناد به اینکه در گذشته نیز سگ را به عنوان سگ‌گله یا نگهبان نگهداری می‌کردند، می‌گویند که نگهداری از این حیوانات در خانه هم اشکالی ندارد. اما واقعیت این است که هیچکسی در گذشته سگ یا گربه‌اش را به مهدکودک نمی‌فرستاد. او را زیر تیغ جراحی برای عمل‌های زیبایی نمی‌فرستاد و لباس‌های مدل‌دار و رنگی هم بر تن آن‌ها نمی‌کردند که خود این اعمال هم عین نادیده گرفتن حقوق حیوانات است.

حالا که در همین چند روز گذشته یکی از هنرمندان کارتونیست در اینستاگرام خود از فوت گربه اش نوشته، موج عجیبی از واکنش‌ها اتفاق افتاده، واکنش‌هایی از جنس همدردی از دست دادن یک عزیز نزدیک. افرادی که برای ابراز همدردی با این هنرمند، او را پدر آن گربه خطاب و خاطرات گذشته‌شان را مرور می‌کردند.

در نگاه اول شاید نگهداری از حیوانات خانگی با وجود نقض همه نکاتی که گفته شد؛ امری روتین باشد اما انتشار آگهی ترحیم برای او و واکنش های پس از آن؛ عین ترویج فرهنگی است که هرگز در ایران مرسوم نبوده و رفته‌رفته در زندگی افراد تاثیر می‌گذارد؛ اصلا موضوعی که سبب واکنش اقشار مختلف مردم شده، همین رفتاری است که سنخیتی با فرهنگ ما ندارد. موضوعی که ترویج آن سبب فرهنگ‌سازی نادرست در جامعه می‌شود، طولی نمی‌کشد که جامعه پر می‌شود از آدم‌هایی که خود را پدر و مادرهای حیوانات خود می‌دانند.

منصفانه نقد کنید!

حالا یک هفته‌ای از مرگ گربه این هنرمند می‌گذرد، روز گذشته یک برنامه طنز تلویزیونی به انتشار این خبر پرداخت. موضوعی که حتی ارزش بازگو کردن روی آنتن تلویزیون را نداشت را دست مایه طنز خود کردند. این آیتم از این برنامه تلویزیونی خود سبب شد بار دیگر این موضوع در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شود ولی این‌بار بدل به موجی منفی شد. واقعیت این است که بهتر بود برای پرداختن به این قبیل رخدادها به شکل منطقی آن را نقد کنیم تا اینکه این عمل را به باد تمسخر بگیریم. تمسخر در چنین مواردی باعث موضع‌گیری افراد می‌شود و آن‌ها را در موقعیت مثبتی قرار می‌دهد که دیگران برایشان دلسوزی کرده و اساسا اتفاقی که از ابتدا اصلا مهم نبوده، ارزش پیدا کرده و بیش از پیش از آن صحبت شود.