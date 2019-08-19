شوش گرمترین شهر خوزستان شد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعد از ظهر امروز دوشنبه تا اواخر هفته با جنوبی شدن جریان هوا، افزایش رطوبت و شرجی در شهرهای ساحلی و جنوب شرقی و گسترش آن به مناطق جنوبی و مرکزی پیش بینی می شود.

وی افزود: در مناطق جنوبی استان تا روز چهارشنبه روند افزایش دو تا سه درصدی هوا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: به دلیل ضریب بالای نا پایداری هوا طی امروز در شمال، شمال شرقی و شرق استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران در این مناطق وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۴۴.۹ درجه گرمترین ک ایذه با ۲۲.۷ خنکترین شهر استان خوزستان بود.