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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۱۴

مدیرکل هواشناسی خوزستان:

شوش گرمترین شهر خوزستان شد

شوش گرمترین شهر خوزستان شد

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۴۴.۹ درجه گرمترین شهر استان خوزستان بود.

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از بعد از ظهر امروز دوشنبه تا اواخر هفته با جنوبی شدن جریان هوا، افزایش رطوبت و شرجی در شهرهای ساحلی و جنوب شرقی و گسترش آن به مناطق جنوبی و مرکزی پیش بینی می شود.

وی افزود: در مناطق جنوبی استان تا روز چهارشنبه روند افزایش دو تا سه درصدی هوا وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان عنوان کرد: به دلیل ضریب بالای نا پایداری هوا طی امروز در شمال، شمال شرقی و شرق استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران در این مناطق وجود دارد.

سبزه زاری تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته شوش با ۴۴.۹ درجه گرمترین ک ایذه با ۲۲.۷ خنکترین شهر استان خوزستان بود.

کد مطلب 4696642

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