راه اندازی پاسگاه انتظامی در منطقه چالاب و چنگوله مهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قدرت الله شهبازبیگی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای گسترش حضور پلیس در مناطق جمعیتی و همچنین ایجاد فضای امن برای فعالیت های اقتصادی و صنعتی و سرمایه گذاری در منطقه چالاب و چنگوله پاسگاه انتظامی چالاب راه اندازی شد.

وی ادامه داد: افتتاح پاسگاه انتظامی چالاب در راستای تحقق تدابیر مقام معظم رهبری درنامگذاری سال ۱۳۹۸ (رونق تولید) وهمچنین مطالبات به حق مردم غیور چالاب و چنگوله بوده است.

سرهنگ شهبازبیگی تصریح کرد: با افتتاح پاسگاه چالاب ارائه خدمات قضائی وانتظامی به ۴ هزار و ۵۰۰ نفر از ساکنین محدوده سرزمینی چالاب وچنگوله و هزار و ۲۰۰ نفر عشایر ودامداران کوچرو ازطریق این یگان انتظامی امکانپذیر می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران گفت: برقراری امنیت فضای کسب وکار و شرکت های فعال درحوزه نفت وگاز و همچنین سرمایه گذاران در بخش آب وکشاورزی از دیگر ماموریت های پاسگاه انتظامی چالاب است که در راستای تصمیمات شورای عالی تحول کلانتری وپاسگاه های انتظامی استان ایلام راه اندازی وشروع بکار کرده است.