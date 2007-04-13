"مزرعه پدری" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین مجموعه از سری فیلم‌های موسسه رسانه‌های تصویری علاوه بر فیلم "مزرعه پدری" که از ساخته های مطرح زنده‌یاد ملاقلی‌پور است، پنج عنوان فیلم از جمله "چهره" (1997، انگلستان)، "سربازان سگی" (2001، انگلستان و لوکزامبورگ)، "باربر درجه یک" (1995، هندوستان)، "تو چقدر خوبی" (2001، هندوستان) و "آدمی" (1976، هندوستان) نیز عرضه خواهند شد.

فیلم های "ضربه دو جانبه" و "ذهن فراری" محصول امریکا، "ساتیا" و "سرفروش" محصول هندوستان چهار فیلمی هستند که طی دوره های گذشته توسط این موسسه عرضه شده و برای دومین بار همراه با فیلم های مذکور وارد شبکه نمایش خانگی می شوند.

موسسه رسانه های تصویری از اواسط سال گذشته تاکنون اقدام به عرضه فیلم های ایرانی چون "یک تکه نان"، "هوو"، "به نام پدر"، "زن بدلی"، "گرگ و میش"، "اشک سرما"، "ترکش های صلح" و "میم مثل مادر" کرده است.