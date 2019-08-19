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۲۸ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۲۳

کارشناس هواشناسی قم:

هوای قم طی روزهای آینده گرمتر می‌شود

هوای قم طی روزهای آینده گرمتر می‌شود

قم - کارشناس هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا طی روزهای آینده در استان قم خبر داد و گفت: دمای هوا در روزهای پایانی هفته جاری کاهش می‌یابد.

محمدرضا قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هوای استان قم طی امروز صاف،‌ آفتابی و آرام است، گفت: حداقل دمای هوای امروز 19 درجه و حداکثر دمای هوا نیز 40 درجه و سرعت وزش باد بین 25 تا 40 کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی است.

وی هوای قم در روز سه‌شنبه را صاف و آفتابی همراه با وزش باد ملایم اعلام کرد و اظهار داشت: حداقل دمای هوای این استان در روز سه‌شنبه 19 درجه و حداکثر دمای هوا 39 درجه و سرعت وزش باد بین 20 تا 35 کیلومتر بر ساعت با جهت شرقی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم با اشاره به افزایش دمای هوا طی هفته جاری نسبت به اواخر هفته گذشته، افزود: دمای هوا در روزهای پایانی هفته جاری مجددا کاهش می‌یابد.

کد مطلب 4696728

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