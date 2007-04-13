واشنگتن حق دخالت در امور روسیه را ندارد / آمریکا درصدد گسترش بی نظمی در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، دومای روسیه امروز در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر و دموکراسی در سال 2006 که در آن انتقادهایی از اقدامات روسیه و برخی کشورهای دیگر در زمینه حقوق بشر شده بود، با صدور اطلاعیه ای دخالت آمریکا در امورد داخلی روسیه را محکوم کرد.



در بیانیه دومای روسیه آمده است : دولت آمریکا با استفاده از ماسک های فریبنده، مالیات دریافتی از مردم این کشور را صرف گسترش بی نظمی در جهان می کند.



در همین رابطه "اسلم‌ بک اصلاخانف" مشاور پوتین نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی در مسکو گفت : واشنگتن می‌خواهد در مدت کوتاهی مدل دموکراسی مورد نظر خود را بر روسیه تحمیل کند تا وضع اخلاقی جامعه روسیه هم شبیه آمریکا شود.

مشاور پوتین تاکید کرد هر کشوری باید بدون دخالت خارجی، دموکراسی مورد مورد نظر خود را تعیین کند.

مشاور رئیس جمهوری روسیه همچنین با مخالفت با تحمیل دموکراسی آمریکایی بر جهان اسلام گفت : کشورهای اسلامی می‌خواهند آداب و رسوم خود را حفظ کنند.