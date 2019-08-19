به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی ظهر دوشنبه در ششمین قرارگاه کاهش تصادفات برون شهری پلیس همدان با قدردانی از تلاش های شبانه روزی کارکنان پلیس استان همدان گفت: با آینده نگری، تدبیر و نیز استفاده از همه توان و ظرفیتی که در اختیار داریم باید شرایط را برای آینده بهتر هموار کنیم.

وی افزود: در حوزه پلیس راه باید با برنامه ریزی دقیق، منسجم و هوشمندانه ماموریت های خود را اجرایی کنیم و تا زمانی که به نقطه مثبت و رضایت بخش نرسیدیم با قدرت به سوی هدفمان حرکت کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر حوادث جاده ای به دلیل خطاهای انسانی و بی توجهی رانندگان صورت می گیرد، گفت: باید با آموزش های جامع و مفید فرهنگ رانندگی مدرن و صحیح را به رانندگان بیاموزیم تا شاهد کاهش حوادث جاده ای در کشور باشیم.

رئیس پلیس راه کشور با اشاره به اهمیت دست افزارها در کنترل جاده ای، گفت: استفاده از دست افزارها علاوه بر تسهیل در ماموریت های کارکنان موجب کاهش خطرات احتمالی حوادث در جاده ها می شود.

سردار حسینی با اشاره به اینکه استفاده از دوربین های دستی کنترل سرعت دیگر در جاده های کشور جوابگو نیست، گفت: سامانه های ثابت و دوربین های نظارتی و نیز پلاک خوان ها باید در جاده به جایگزینی دوربین های دستی توسعه پیدا کند.

رئیس پلیس راه کشور با بیان اینکه استان همدان یکی از استان های نمونه و شاخص در کنترل حوادث جاده ای است، گفت: در شهریور ماه به خاطر مناسبت های پیش رو و همچنین افزایش حجم سفرها قطعا شاهد افزایش تردد در سطح جاده های کشور هستیم که باید با برنامه ریزی مناسب نسبت به کنترل مطلوب جاده ها اقدام کنیم.