نشانه ای مبنی بر افزایش حملات طالبان در فصل بهار وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرانس یوزف یونگ" وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه با رویترز اعلام کرد : پیش از آغاز فصل بهار و به دلیل تهدیدهای طالبان مبنی بر افزایش حملات خود علیه نیروهای ناتو در فصل بهار، نگرانی های ما در مورد افغانستان افزایش یافته بود اما با گذشت تقریبا یک ماه از فصل بهار هیچ تحرکی که نشانه افزایش حملات نیروهای طالبان باشد در افغانستان مشاهده نشده است.

یونگ در ادامه گفت : در هفته های اخیر نیز همانند ماه های گذشته حملاتی علیه نیروهای ناتو در افغانستان انجام شد که 90 درصد این حملات در مناطق جنوبی این کشور انجام شده اند.

بر اساس این گزارش، پیش از آغاز فصل بهار فرماندهان طالبان به کرات اعلام کرده بودند که با آغاز فصل بهار و گرم شدن هوا، حملات طالبان نیز علیه نیروهای خارجی حاضر در افغانستان افزایش می یابد، از همین رو کشورهای عضو ناتو تلاش خود را برای افزایش شمار نیروها و تجهیزات در افغانستان به منظور مقابله با افزایش حملات طالبان انجام دادند و حتی برخی از کشورها از جمله انگلیس نیروهای جدیدی را به افغانستان اعزام کردند.

علاوه بر آن از ماه گذشته میلادی نیز نیروهای ناتو به همراه نیروهای افغان بزرگترین عملیات خود علیه نیروهای طالبان در افغانستان را آغاز کرده اند.