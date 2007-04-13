نظامیان صهیونیستی 3 خبرنگار را در رام الله بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری قطر( قنا )، یکی ازاین 3 تن ، عکاس شبکه تلویزیونی الجزیره است که مشغول پوشش تظاهرات اعتراض آمیز علیه احداث دیوار حائل بود.

این تظاهرات در روستای بلعین درنزدیکی رام الله در کرانه باختری برگزار شد.

به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره دراین تظاهرات که بعد از نمازجمعه امروز برگزارشد، فعالان بین المللی و اسرائیلی برای صلح و همچنین شماری از نزدیکان اسرای فلسطینی نیز حضور داشتند.

به هنگام برگزاری این تظاهرات نظامیان صهیونیستی به سوی تظاهرات کنندگان شلیک کردند که منجر به زخمی شدن 3 تن از آنان شد.

نظامیان صهیونیستی سعی داشتند که خبرنگاران را از پوشش دادن صحنه های این تظاهرات منع کنند که درادامه 3 تن از آنان از جمله عکاس شبکه تلویزیونی شبکه الجزیره و عکاس خبرگزاری رویترز را بازداشت کردند.

شبکه العربیه نیزدراین باره گزارش داد، شلیک نظامیان صهیونیستی به سوی تظاهرات کنندگان دررام الله موجب زخمی شدن 12 تن ازجمله عکاس این شبکه شد.