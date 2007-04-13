سناریوی اقدام نظامی علیه ایران باید از ذهن ها پاک شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "کنستاتین کاساچف" بعد از مذاکرات امروز خود با معاون وزیر خارجه روسیه که پشت درهای بسته برگزار شد، اعلام کرد : هم اکنون سناریوها و راهکارهای زیادی برای توقف فعالیت های هسته ای ایران وجود دارد، اما سناریویی که نمی توان به هیچ وجه آن را در ذهن تصور کرد استفاده از اقدام نظامی علیه تهران است.

رئیس کمیته امور بین الملل دوما در ادامه گفت : هم اکنون شاهد آن هستیم که وزارت خارجه ما به همراه سایر دستگاه ها در حال تلاش برای یافتن راهکار مناسب برای تقابل با ایران هستند و این کار را از طریق تحلیل و بررسی اقدامات مختلف انجام می دهند، اما باید بگویم استفاده از راهکار نظامی علیه ایران گزینه درستی نیست.

در همین رابطه روز گذشته نیز معاون وزیر خارجه آمریکا گفته بود : در حال حاضر هیچ تمایلی برای انجام حمله وجود ندارد، زیرا معتقدم دیپلماسی می تواند ایران را برای متوقف کردن فعالیت هسته ای خود متقاعد کند.