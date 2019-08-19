احمد جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخشی از آتش‌سوزی جنگل‌های بخش الوار گرمسیری در استان لرستان است، که در این زمینه هماهنگی با استان لرستان برای اطفا حریق انجام شده است.

وی با بیان اینکه تلاش‌ها برای اطفاء حریق در جنگل‌های بخش الوار گرمسیری ادامه دارد، افزود: چهار تیم کامل از طرف منابع طبیعی به منطقه اعزام شدند و فرمانده یگان منابع طبیعی نیز در منطقه حضور دارد.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با بیان اینکه بخشی از آتش سوزی در محدوده استان لرستان است، افزود: با مسوولین استان لرستان برای همکاری در اطفاء حریق پیش آمده هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی از آمادگی گروه‌های مردم نهاد برای اعزام به منطقه خبر داد و تصریح کرد: تلاش‌ها برای مهار و اطفاء حریق با هدف کاهش خسارت‌ها ادامه دارد.

جمشیدیان با تاکید بر تلاش‌های انجام گرفته برای مهار و اطفاء حریق، گفت: میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی ۷۲ ساعت بعد از اطفا حریق مشخص می‌شود.