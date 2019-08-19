افتتاح ۶ ایستگاه جدید خط ۷ مترو تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسیدآقایی با اشاره به بهرهبرداری غیررسمی ایستگاه مترو بسیج و میدان محمدیه، از روز دوشنبه ۲۸ مرداد ۹۸، گفت: در آستانه عید غدیر شهروندان میتوانند از این دو ایستگاه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: ۸.۵ کیلومتر از خط ۷ مترو با بهرهبرداری از ۲ ایستگاه بسیج و محمدیه، امروز به مدار خطوطِ در دست بهرهبرداری مترو پایتخت اضافه شد.
پورسیدآقایی از بهرهبرداری ماهانه یک ایستگاه در این خط تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ایستگاه مولوی در این خط نیز مهرماه جاری به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته معاون شهردار تهران، پس از تکمیل خط ۷ مترو برآورد میشود روزانه بیش از ۸۰۰ هزار مسافر از این طریق جابهجا شوند.
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