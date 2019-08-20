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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۶:۴۶

نزاع هند و پاکستان بر سر آب؛ سلاح دوطرف در مناقشه کشمیر

نزاع هند و پاکستان بر سر آب؛ سلاح دوطرف در مناقشه کشمیر

اسلام آباد رهاسازی مقادیر غیرمنتظره ای آب به درون رودخانه «ستلج» را تلاش مقامات دهلی نو برای زیرپا گذاردن معاهده دیرینه دو کشور بر سر آب می داند؛ ادعایی که از سوی هند رد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در شرایطی که روابط دو کشور همسایه هند و پاکستان بر سر تصمیم اخیر دهلی نو در لغو حق خودمختاری منطقه کشمیر به شدت تیره وتار شده است، مقامات پاکستان رهاسازی مقادیر غیرمنتظره ای آب به درون رودخانه مشترک «ستلج» توسط هند را تلاش مقامات دهلی نو برای اهانت و زیرپاگذاردن معاده دیرینه دو کشور بر سر آب می دانند.

در مقابل، مقامات دهلی نو این ادعای اسلام آباد را رد کرده و می گویند که طبق توافق دو کشور، در مورد رهاسازی مقادیر اضافی آب به پاکستان اطلاع داده بودند.

با این حال، رئیس سازمان توسعه آب و برق پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که هند از موقعیت خود به عنوان کشوری که در بالادست رودخانه قرار دارد، برای راه اندازی «نبرد نسل پنجم» استفاده می کند.  

در مقابل، وزیر منابع آب هند اواخر روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که طبق معاهده مزبور، اطلاع رسانی پیش از موعد تنها در موقعیتی داده می شود که «جاری شدن مقادیر قابل توجهی آب از لنگرگاهها و سیلاب» به طرف دیگر این معاهده لطمه بزند.

گفتنی است که طی روزهای گذشته تشدید تنش ها میان دهلی نو و اسلام‌آباد به اظهارات تهدیدآمیز طرفین علیه یکدیگر منجر شده است تا جایی که نخست وزیر پاکستان از آمادگی کامل نیروهای ارتش کشورش برای بروز جنگ احتمالی و درگیری در برابر نیروهای هند خبر داده بود.

کد مطلب 4697216

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