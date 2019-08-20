ارسال محموله جدید نظامی آمریکا به کُردهای مورد حمایت خود در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، آمریکا به منطقه تحت کنترل کردهای مورد حمایت این کشور در سوریه حدود ۶۰ دستگاه تریلی تانکرهای حامل سوخت، بولدوزرها، ژنراتورها و وانت‌های‌ دوکابین شاسی بلند ارسال کرد.

به گزارش منابع محلی، این تریلی‌ها با عبور از گذرگاه مرزی سیمالکا وارد خاک سوریه و سپس به پایگاه هوایی آمریکا در روستای «خراب عشق» که تحت کنترل کردهای مورد حمایت واشنگتن قرار دارد، ارسال شده‌اند.

این منابع همچنین از ورود حدود ۴۵۰ دستگاه تریلی به خراب عشق طی یک ماه اخیر خبر داده اند.

این درحالیست که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهوری ترکیه در ۲۶ ماه میلادی گذشته در سخنانی از ادامه روند انتقال تسلیحات از سوی آمریکا به کردهای تحت حمایت واشنگتن در سوریه انتقاد کرده بود.