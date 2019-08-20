به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای با شبکه «ان بی سی نیوز» تاکید کرد:سیاست‌های آمریکا، ایران را به زانو در نخواهد آورد.

شمخانی در این گفتگو آمریکا را متجاوز و عامل اصلی تنش در منطقه خواند و هشدار داد که آمریکا باید عاقلانه عمل کند.

وی اظهار داشت: کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، ایران را به زانو درنخواهد آورد و به میز مذاکره هسته‌ای بر نمی‌گرداند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: هدف تحریم‌ها، مذاکره نیست بلکه وادار کردن ما به تسلیم است. تا زمانی که آمریکا این رویکرد را در پیش بگیرد ایران هرگز به دنبال مذاکره نخواهد بود.

شمخانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: ما در مسئله برجام مذاکرات موفقی داشتیم. چرا آمریکا از آن خارج شد؟

وی متذکر شد: کسانی بودند که فکر می‌کردند امضای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ اقدام اشتباهی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار ان. بی. سی نیوز درباره اینکه آیا خود وی نیز یکی از این افراد بود، گفت: بله، من فقط از دیدگاه‌های ملتم یعنی مردم ایران تبعیت می‌کنم.

شمخانی اظهار داشت: مردم ایران مدت‌های زیادی است که با تحریم‌های بین‌المللی مواجه هستند و حال و هوای کوچه و بازار سند آشکاری بر شکست سیاست‌های دولت ترامپ است.

وی افزود: در خیابان‌های تهران قدم بزنید. خواهید دید که مردم ما چقدر بانشاط هستند و متوجه خواهید شد [آمریکا] به آنچه که می‌خواسته، نرسیده است.

شمخانی گفت: ایران منبع ترور در منطقه نیست بلکه عامل ثبات است و شهدای آن جان خود را فدا کرده و گروه‌های تروریستی مانند القاعده و داعش را شکست دادند.

وی با تاکید بر نقش ایران به عنوان ضامن ثبات در منطقه، تصریح کرد: ایران به دنبال سلاح‌های هسته‌ای نیست، زیرا این سلاح‌ها در اسلام حرام است و برای کسانی مانند اسرائیل که آن را در اختیار دارند، امنیت ایجاد نکرده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: تمایلی نظامی برای نابودی اسرائیل ندارد و مردم فلسطین درباره سرنوشت اسرائیل تصمیم‌گیری خواهند کرد.

شمخانی با انتقاد از سیاست‌های دولت ترامپ در قبال اسرائیل گفت: من معتقدم کسی که به دنبال نابودی اسرائیل است همان کشوری است که واقعیت‌های میدانی را نمی‌بیند. آن‌ها قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسند. آن‌ها به دنبال پروژه «معامله قرن» هستند.

وی افزود، از نظر ایرانی‌ها، ترامپ همان چیزی را می‌خواهد که همه روسای جمهوری پیشین آمریکا می‌خواستند و آن کاهش نفوذ ایران است.

شمخانی تاکید کرد: ایران تصمیم‌های خود را بر اساس سیاست آمریکا و اینکه چه کسی رئیس جمهور آن کشور است و یا اینکه ترامپ برای دور دوم ریاست جمهوری نخواهد بود، اتخاذ نمی‌کند.

وی گفت: کارزار فشار حداکثری ترامپ شکست خورده است چرا که مردم آمریکا و متحدان غربی آن رهبری وی را زیر سوال برده‌اند.

به گفته شمخانی، تصمیم اخیر ترامپ برای حمله نکردن به ایران ناشی از ارزیابی هزینه و فایده بوده است و اگر آمریکا و ایران وارد درگیری نظامی شوند ایران ابزارهای متعددی از جمله جنگ نیابتی در اختیار دارد.

وی تاکید کرد:در صورت وقوع جنگ، آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن در وضعیت بدی قرار خواهند گرفت و تردیدی نیست که وجهه مخدوش آمریکا بیش از پیش در منطقه و دنیا از بین خواهد رفت.