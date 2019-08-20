به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی با پرواز مستمر در آسمان منطقه عطان، این منطقه را با ۶ حمله بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، این جنگنده ها همچنین با ۳ حمله به جبل الاسود نزدیک منطقه عصر حمله کردند.

جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی با ۲ حمله بخش سنحان در استان صنعاء را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین ۴ مرتبه نیز مناطق متفرق دیگر در صنعاء را بمباران کردند.

گفتنی است، این حملات در سایه شکست متجاوزان سعودی – آمریکایی در جبهه های مختلف جنگ و شکست در رسیدن به اهداف خود صورت می گیرد.