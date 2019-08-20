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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۵۸

جزئیات جدید بمباران وحشیانه سعودی‌ها علیه «صنعاء» یمن

جزئیات جدید بمباران وحشیانه سعودی‌ها علیه «صنعاء» یمن

جنگنده های متجاوز سعودی دوشنبه شب در ۱۵ نوبت مناطق مختلف صنعاء را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی با پرواز مستمر در آسمان منطقه عطان، این منطقه را با ۶ حمله بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، این جنگنده ها همچنین با ۳ حمله به جبل الاسود نزدیک منطقه عصر حمله کردند.

جنگنده های ائتلاف متجاوز سعودی با ۲ حمله بخش سنحان در استان صنعاء را بمباران کردند.

جنگنده های سعودی همچنین ۴ مرتبه نیز مناطق متفرق دیگر در صنعاء را بمباران کردند.

گفتنی است، این حملات در سایه شکست متجاوزان سعودی – آمریکایی در جبهه های مختلف جنگ و شکست در رسیدن به اهداف خود صورت می گیرد.

کد مطلب 4697320

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    نظرات

    • حسین علوی IR ۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
      0 0
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      به انصار الله پدافند هوایی بدین
    • ناشناس IR ۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۹
      0 0
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      انصارالله یمن باید با قدرت کوبنده جواب تجاوزات بیرحمانه آل سعود ملعون رو بدهد. باید تمام پالایشگاهها و پادگانهای نظامی که در تیررسشون هست رو به شدت بمباران کند و نابود کند. حمله های سطحی تاثیر چندانی نداره

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