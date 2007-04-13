پیروزی پر گل استقلال با درخشش یک کامرونی / فاصله استقلال با سایپا بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دیدار که از ساعت 30/17 دقیقه امروز با حضور بیش از 30 هزار تماشاگر و به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم فوتبال استقلال با نتیجه 3 برصفر حریف خود را شکست داد.

نیمه اول دیدار دو تیم برق شیراز و استقلال با تساوی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم و از دقیقه 60 به بعد با ورود کوئیکه مهاجم کامرونی استقلال روند بازی تغییر کرد و این تیم توانست به سه گل پیاپی دست پیدا کند. در هر سه گل استقلال کوئیکه نقش اول را ایفا کرد و هر سه گل روی پاس و تاثیر مستقیم او به ثمر رسید.

در دقیقه 67 علی علیزاده موفق شد قفل دروازه استقلال را باز کند. در ادامه این بازی در دقایق 73 و 77 حسین کاظمی و محسن یوسفی دوبار دیگر برای استقلال گلزنی کردند تا این تیم پس از هفته ها به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند.

استقلال با این پیروزی 50 امتیازی شد و اختلاف خود را با تیم دوم جدول به چهار امتیاز رساند. سایپا با 46 امتیاز دوم است و استقلال اهواز با 45 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.