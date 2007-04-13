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۲۴ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۲۴

/ هفته بیست و پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر - جام خلیج فارس /

پیروزی پر گل استقلال با درخشش یک کامرونی / فاصله استقلال با سایپا بیشتر شد

پیروزی پر گل استقلال با درخشش یک کامرونی / فاصله استقلال با سایپا بیشتر شد

تیم فوتبال استقلال تهران با برتری پرگل برابر برق شیراز فاصله خود با تیم دوم جدول رده بندی را به چهار امتیاز رساند.

به گزارش خبرنگار مهر ، در این دیدار که از ساعت 30/17 دقیقه امروز با حضور بیش از 30 هزار تماشاگر و به قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، تیم فوتبال استقلال با نتیجه 3 برصفر حریف خود را شکست داد.

نیمه اول دیدار دو تیم برق شیراز و استقلال با تساوی بدون گل به پایان رسید اما در نیمه دوم و از دقیقه 60 به بعد با ورود کوئیکه مهاجم کامرونی استقلال روند بازی تغییر کرد و این تیم توانست به سه گل پیاپی دست پیدا کند. در هر سه گل استقلال کوئیکه نقش اول را ایفا کرد و هر سه گل روی پاس و تاثیر مستقیم او به ثمر رسید.

در دقیقه 67 علی علیزاده موفق شد قفل دروازه استقلال را باز کند. در ادامه این بازی در دقایق 73 و 77 حسین کاظمی و محسن یوسفی دوبار دیگر برای استقلال گلزنی کردند تا این تیم پس از هفته ها به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند.

استقلال با این پیروزی 50 امتیازی شد و اختلاف خود را با تیم دوم جدول به چهار امتیاز رساند. سایپا با 46 امتیاز دوم است و استقلال اهواز با 45 امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.

کد مطلب 469733

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