کتاب عکس حادثه سیل چاپ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر عادله کشمیری اظهارکرد: از جمله رهاوردهای سفر دو روزه سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور و قول حمایت از چاپ کتاب عکس حادثه سیل در استان گلستان و دو استان لرستان و خوزستان بود.

وی ادامه داد: هنرمندان عکاس استان گلستان از روزهای آغازین حادثه سیل تا پایان خدمت رسانی، اقدام به عکاسی و ضبط و ثبت تصاویر ارزشمند و ماندگار کردند.

کشمیری افزود: طبق دستور وزیر، استان گلستان به عنوان دبیرخانه این رویداد برگزیده شده و پس از جمع آوری آثار عکاسی هنرمندان خوزستان و لرستان، در یک مجموعه کتاب فاخر تدوین و چاپ خواهد شد.