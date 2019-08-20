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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۱۶

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان:

کتاب عکس حادثه سیل چاپ می شود

کتاب عکس حادثه سیل چاپ می شود

گرگان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از چاپ کتاب عکس سیل سه استان گلستان، خوزستان و لرستان با حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر عادله کشمیری اظهارکرد: از جمله رهاوردهای سفر دو روزه سید عباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور و  قول حمایت از چاپ کتاب عکس حادثه سیل در استان گلستان و دو استان لرستان و خوزستان بود.

وی ادامه داد: هنرمندان عکاس استان گلستان از روزهای آغازین حادثه سیل تا پایان خدمت رسانی، اقدام به عکاسی و ضبط و ثبت تصاویر ارزشمند و ماندگار کردند.

کشمیری افزود: طبق دستور وزیر، استان گلستان به عنوان دبیرخانه این رویداد برگزیده شده و پس از جمع آوری آثار عکاسی هنرمندان خوزستان و لرستان، در یک مجموعه کتاب فاخر تدوین و چاپ خواهد شد.

کد مطلب 4697379

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