وزیر بهداشت وارد شیراز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، با همراهی علی نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر ایرج فاضل رئیس انجمن جراحان کشور و دکتر «مریم حضرتی» معاون پرستاری وزارت بهداشت، وارد شیراز شد.



حضور وزیر بهداشت در فرودگاه شهید آیت الله دستغیب شیراز مورد استقبال عنایت الله رحیمی استاندار فارس، سید احمد احمدزاده معاون سیاسی امنیتی استانداری، علی بهادر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دکتر «مهرداد شریفی» معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر «حشمت الله صلاحی» رئیس بیمارستان خیریه پیوند اعضای بوعلی سینا و دکتر عبدالحسین فرح بخش مدیر حراست دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت.



او با هدف شرکت در آئین گرامیداشت ده هزارمین پیوند اعضا در شیراز که عصر امروز، به مناسبت عید سعید غدیرخم، در بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا برگزار می شود، به شیراز سفر کرده است.



این آئین، عصر امروز، بیست و نهم مرداد، از ساعت ۱۷، با حضور مسوولان کشوری و استانی و میهمانانی از دیگر کشورها، برگزار می شود