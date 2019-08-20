افتتاح ۲۴ پروژه آبرسانی روستایی ایلام در هفته دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله تیموری اظهار داشت: پروژههای آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار ایلام به شهرستان‌ها با تخصیص اعتبارات ملی و استانی ١٨ پروژه آبرسانی نیز در روستاهای سطح استان به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل آبفار ایلام تصریح کرد: تعداد ٨٠ روستا با جمعیتی بالغ بر ٢٩ هزار و ۹۸۴ نفر از برکات اجرای این پروژه‌ها آبرسانی بهره‌مند و از نعمت آب آشامیدنی سالم و کافی برخوردار خواهند شد.

وی شاخص کیفیت آب شرب روستایی استان را بالاتر از میانگین کشوری دانست و تاکید کرد: شاخص کیفیت آب شرب روستایی در ایلام هم‌اکنون به بالای ۹۹ درصد رسیده است.