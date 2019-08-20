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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۲۶

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام خبر داد:

افتتاح ۲۴ پروژه آبرسانی روستایی ایلام در هفته دولت

افتتاح ۲۴ پروژه آبرسانی روستایی ایلام در هفته دولت

ایلام - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی ایلام گفت: ۲۴ پروژه آبرسانی در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالله تیموری اظهار داشت: پروژههای  آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح یا کلنگ‌زنی خواهند شد.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار ایلام به شهرستان‌ها با تخصیص اعتبارات ملی و استانی  ١٨ پروژه آبرسانی نیز در روستاهای سطح استان به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل آبفار ایلام تصریح کرد: تعداد ٨٠ روستا با جمعیتی بالغ بر ٢٩ هزار و ۹۸۴ نفر از برکات اجرای این پروژه‌ها آبرسانی بهره‌مند و از نعمت آب آشامیدنی سالم و کافی برخوردار خواهند شد.

وی شاخص کیفیت آب شرب روستایی استان را بالاتر از میانگین کشوری دانست و تاکید کرد: شاخص کیفیت آب شرب روستایی در ایلام هم‌اکنون به بالای ۹۹ درصد رسیده است.  

کد مطلب 4697389

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