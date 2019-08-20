به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با انبیسی اظهار داشت: ما همواره به متجاوزان درسهای خوبی دادهایم.
وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده است، گفت: ما درسهای خوبی به کسانی دادهایم که به (کشور) ما حمله کردهاند.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده و درسهای خوبی به کسانی داده است که به کشورمان حمله کردهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با انبیسی اظهار داشت: ما همواره به متجاوزان درسهای خوبی دادهایم.
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