به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ‌ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با ان‌بی‌سی اظهار داشت: ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم.



وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده است، گفت: ما درس‌های خوبی به کسانی داده‌ایم که به (کشور) ما حمله کرده‌اند.