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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۵

ظریف:

ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم

ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده و درس‌های خوبی به کسانی داده‌ است که به کشورمان حمله کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ‌ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگو با ان‌بی‌سی اظهار داشت: ما همواره به متجاوزان درس‌های خوبی داده‌ایم.

وزیر امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه ایران در طول تاریخ همواره در برابر متجاوزان از خود دفاع کرده است، گفت: ما درس‌های خوبی به کسانی داده‌ایم که به (کشور) ما حمله کرده‌اند.

کد مطلب 4697391
زهرا علیدادی

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