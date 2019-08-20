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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۴۵

در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته؛

کابل: ۲۳ شبه‌نظامی در افغانستان کشته شدند

کابل: ۲۳ شبه‌نظامی در افغانستان کشته شدند

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته در چندین ولایت این کشور، ۲۳ شبه‌نظامی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، وزارت دفاع افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی و حمایت قاطع ناتو طی ۲۴ ساعت گذشته در ولایات غزنی، لوگر، پکتیا، تخار، میدان وردک و زابل، ۲۳ شبه‌نظامی کشته، یک نفر بازداشت و ۳ فرد دیگر هم زخمی شدند.

در این بیانیه همچنین آمده است: نیروهای افغانستان مقادیر زیادی سلاح‌ و مهمات را کشف و ضبط و چندین دستگاه خودرو، موتورسیکلت متعلق به آنها را منهدم کردند. نیروی هوایی نیز ۱۱۸ پرواز در این ارتباط انجام داده است.

گفتنی است روز گذشته در نتیجه عملیات ارتش افغانستان ۶۷ شبه‌نظامی کشته ۲۹ نفر زخمی و ۱۱ تن از آنها نیز دستگیر شدند.

کد مطلب 4697393

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