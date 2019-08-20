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۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۰

شمار تلفات انفجارهای ننگرهار افغانستان به ۱۲۳ نفر افزایش یافت

شمار تلفات انفجارهای ننگرهار افغانستان به ۱۲۳ نفر افزایش یافت

یکی از مقامات بیمارستانی ننگرهار افغانستان اعلام کرد: شمار تلفات انفجارهای دیروز در این ولایت به ۱۲۳ نفر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورنیوز، شمار زخمی‌های انفجارهای دیروز دوشنبه در شهر جلال آباد واقع در ولایت ننگرهار افغانستان به ۱۲۳ نفر رسید.

گل‌زاده سنگر از مقامات بیمارستانی این ولایت امروز سه‌شنبه در این باره اعلام کرد که در مجموع ۱۴ بمب در اماکن عمومی شهر جلال آباد از جمله در میدان‌ها، مراکز خرید و بیرون رستوران‌ها منفجر شده‌اند.

سنگر در ارتباط با این حادثه افزود: با وجود وخامت حال برخی از زخمی‌ها، این حملات منجر به مرگ نشده است.

گفتنی است، انفجارهای ننگرهار همزمان با برگزاری جشن‌های صدمین سال استقلال افغانستان و تنها ۲ روز پس از حملۀ مرگبار به یک جشن عروسی در شهر کابل روی داد. حمله‌ به این جشن عروسی نیز ۶۳ کشته و ۱۸۲ زخمی برجای گذاشت و داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت.

این در حالیست که هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات ننگرهار را برعهده نگرفته است.

کد مطلب 4697460

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