عملیات «حشد شعبی» در محورهای شمالی و شرقی عراق/ فرار بقایای داعش

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: نیروهای ارتش عراق به تازگی عملیات گسترده ای را علیه تروریست های تکفیری داعش در نقاط مختلف این کشور کلید زده اند. این عملیات پس از پایان موفقیت آمیز فاز سوم عملیات «اراده پیروزی» و به منظور تکمیل دستاوردهای آن، انجام می شود.

در جریان عملیات مذکور، نیروهای حشد شعبی مواضع بقایای عناصر تکفیری داعش در محورهای شرقی و شمالی هدف قرار دادند. رسانه های خبری اعلام کرده اند که مواضع بقایای عناصر تکفیری در «دیالی» واقع در شمال عراق و «صلاح الدین» واقع در شرق این کشور هدف قرار گرفته است. نیروهای حشد شعبی در جریان این عملیات ها ضربات مهلکی را بر پیکره تکفیریها وارد کردند و بدین ترتیب بقایای داعش چاره جز فرار دسته جمعی از محورهای شرقی و شمالی در مقابل خود، نیافتند.

همانطور که گفته شد عملیات حشد شعبی در محورهای شمالی و شرقی در راستای تکمیل دستاوردهای فاز سوم عملیات اراده پیروزی انجام می شود. نیروهای عراقی و حشد شعبی در جریان فاز سوم عملیات اراده پیروزی دستاوردهای بزرگی را محقق ساختند. آنها در جریان عملیات مذکور موفق شدند تونل های عناصر داعش را در جنوب موصل را تخریب کنند. در جریان این عملیات که در منطقه حمام العلیل در جنوب موصل صورت گرفت تونل هایی که عناصر داعش از آنها استفاده می کردند تخریب شد.

از زمان آزادسازی عراق از لوث تروریست های تکفیری داعش در سال ۲۰۱۷، این اولین باری نیست که نیروهای حشد شعبی و نیروهای امنیتی عراق سلسله عملیات های ضد تروریستی را علیه بقایای عناصر تکفیریِ داعش ترتیب می دهند. پیشتر نیز نیروهای عراقی در نقاط مختلف عملیات های گسترده ای را علیه بقایای تکفیری ها انجام داده و ضربات مهلکی را به آنها وارد کرده اند.

علاوه بر استان دیالی، نیروهای حشد شعبی عملیات جدیدی را نیز در استان صلاح الدین ترتیب دادند تا بدین سان روند پیشروی آن ها به سمت مرزهای مشترک با سوریه بیش از پیش تسهیل شود. درهمین راستا، نیروهای حشد شعبی طی عملیاتی در شهر «سامراء» واقع در استان صلاح الدین، تعدادی از تونل های متعلق به تروریست های تکفیری داعش را شناسایی و منهدم کردند. این درحالی است که مقادیری از تسلیحات متعلق به تکفیریها نیز در شهر سامراء کشف و ضبط شد.

در شرایطی که نیروهای عراقی تمام تلاش خود را روی ریشه کن کردن بقایای داعش در این کشور متمرکز ساخته اند تا مجدداً با بحران جدیدی مواجه نشوند، ایالات متحده آمریکا بازی جدیدی را در عراق به راه انداخته است. طبق آخرین گزارش‌ها واشنگتن تلاش می کند فضای سیاسی داخل عراق را متشنج جلوه دهد. آمریکایی ها برای پیاده سازی این هدف، بر روی احتمال مطرح شدن طرح استیضاح شماری از وزرای عراقی در پارلمان متمرکز شده اند.

این تلاش مذبوحانه ایالات متحده آمریکا درحالی است که استیضاح وزرا در هر کشوری یک امر عادی و یک فرایند سیاسی طبیعی محسوب می شود و عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست. در همین حال، این مسأله نشان دهنده آن است که علیرغم دیکتاتوری و استبداد موجود در برخی کشورهای عربی، عراق به بلوغ دموکراسی رسیده است و درست به همین دلیل است که در آن فرایندهایی نظیر اعطای رأی اعتماد به وزراء و یا استیضاح آن ها در صورت لزوم، مشاهده می شود؛ چیزی که حکام عرب تاکنون حتی آن را در رؤیای خود هم ندیده اند و آمریکایی ها نیز تاب تحمل آن را ندارند.

اما آمریکایی ها و رسانه های وابسته به آنها به منظور ایجاد هرج و مرج در عراق اینگونه القاء می کنند که دولت فعلی بغداد ناکارآمد بوده و احزاب و جریان های سیاسی به دنبال سرنگونی آن هستند؛ این تلاش شوم آمریکایی ها درحالی است که واشنگتن خود به دنبال ساقط کردن دولت از قدرت در عراق است تا ضمن تضعیف این کشور، زمینه قدرت یافتن رژیم صهیونیستی در منطقه را فراهم آورد؛ رژیمی که با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم می کند.

علیرغم این اقدامات ایالات متحده و جنگ رسانه ای و تبلیغاتی آن علیه عراق، رسانه های این کشور در واکنش به واشنگتن صراحتا اعلام کردند که طرح های احتمالی استیضاح برخی وزرای دولت در راستای بهبود خدمات عمومی و مبارزه با فساد پیگیری می شوند و نه ساقط کردن دولت. در واقع، رسانه های عراقی پس از اطلاع یافتن از هدف اصلی و اساسی واشنگتن برای بحران سازی و تفرقه افکنی، اقدام به مقابله با این هجمه تبلیغاتی و رسانه ای کردند.

رسانه های عراقی همچنین تأکید کردند که نظارت بر عملکرد دولت و طی شدن فرایند احتمالی استیضاح برخی وزراء به دولت در تصمیم گیری سیاسی و مستقل کمک می کند و باعث خواهد شد تا دولت تحت تأثیر فشارهای داخلی و خارجی تصمیم گیری نکند. علت این مسأله آن است احزاب و جریان های سیاسی، نظارت بر عملکرد دولت را در واقع به نوعی حمایت از آن قلمداد می کنند و در همین راستا، خواستار حضور وزرای کارآمدتر در رأس امور می شوند؛ این همان مسأله ای است که آمریکایی ها آن را بر نمی تابند.

در حال حاضر آنچه که مسلم است، این است که مقامات عراقی معتقدند که مبارزه با فساد اهمیتی کمتر از مبارزه با تروریسم ندارد چراکه موفقیت در عرصه مبارزه با فساد در واقع به مثابه حفظ دستاوردهای حاصل شده از مبارزه با تروریسم است و موجب خواهد شد تا مرحله پساداعش نیز با موفقیت سپری شود.

در هر صورت، ایالات متحده آمریکا و رسانه های وابسته به آن با به راه انداختن جنگ رسانه ای و تبلیغاتی در عرصه سیاسی عراق به مانند آنچه که گفته شد، در واقع به دنبال تحت الشعاع قرار دادن سلسله دستاوردها و موفقیت های نیروهای عراقی و نیروهای حشد شعبی در زمینه مبارزه با تروریسم به ویژه در محورهای شمالی و شرقی هستند.

جای هیچ شکی وجود ندارد که چنین اقدامات مذبوحانه ای از سوی واشنگتن برای ایجاد بحران سیاسی در عراق و ناکارآمد جلوه دادن دولت بغداد به منظور فراهم کردن زمینه جهت ساقط کردن آن، نمی تواند کوچکترین خللی در عزم نیروهای امنیتی و حشد شعبی در عرصه مبارزه با تروریسم، وارد آورد.