مراسم عمامه گذاری طلاب در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز عید سعید غدیرخم، عید امامت و ولایت، مراسم عمامه گذاری طلاب جمعی از حوزه علمیه قم در دفتر بیوت مراجع عظام تقلید برگزار شد.

این مراسم در دفتر آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی و علوی گرگانی برگزار شد و تعدادی از طلاب حوزه علمیه قم به دست مراجع تقلید ملبس به لباس روحانیت شدند.

در ابتدای این مراسم نیز سخنرانان در خصوص واقعه غدیر خم و فضیلت مولی متقیان به ایراد سخن پرداختند و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت نیز در مدح و منقبت اولین امام شیعیان مدیحه سرایی کردند.

برخی از طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی العالمیه از کشورهای مختلف نیز در این مراسم ملبس به لباس روحانیت شدند. خانواده‌های برخی از طلاب نیز در این مراسم حضور داشتند و شاهد این مراسم بودند و در پایان نیز طلاب ملبس شده با یکدیگر عکس یادگاری گرفتند.

آیت الله مکارم شیرازی نیز که در روزهای گذشته به دلیل کسالت در یکی از مراکز درمانی بستری شده بود با بهبودی شرایط جسمی در این مراسم حضور یافت و عصر امروز هم قرار است در پیاده روی بزرگ عاشقان ولایت از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تا مسجد مقدس جمکران شرکت کند.